Макс Ферстаппен: «Управлять такой машиной настоящее удовольствие»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Испании, отметив, что остался доволен победой и выступлением команды.

«Управлять такой машиной настоящее удовольствие. Думаю, сегодня мы вновь это показали. У нас сегодня было множество самых разных стратегий, большую часть гонки мы провели на правильном варианте стратегии. Как бы то ни было, победа здесь – это нечто невероятное.

На старте у меня был более жесткие по составу комплект шин, так что я знал, что мне будет непросто. Проходить первый поворот по внешней траектории всегда непросто, но, к счастью, ничего не случилось.

Мы провели еще один сильный уик-энд, и именно это мне и нравится видеть от себя и от команды. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе весь год», – рассказал Ферстаппен.

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