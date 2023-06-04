Макс Ферстаппен: «Управлять такой машиной настоящее удовольствие»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Испании, отметив, что остался доволен победой и выступлением команды.

«Управлять такой машиной настоящее удовольствие. Думаю, сегодня мы вновь это показали. У нас сегодня было множество самых разных стратегий, большую часть гонки мы провели на правильном варианте стратегии. Как бы то ни было, победа здесь – это нечто невероятное.

На старте у меня был более жесткие по составу комплект шин, так что я знал, что мне будет непросто. Проходить первый поворот по внешней траектории всегда непросто, но, к счастью, ничего не случилось.

Мы провели еще один сильный уик-энд, и именно это мне и нравится видеть от себя и от команды. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе весь год», – рассказал Ферстаппен.

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5 комментариев

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Kemal Gul
И что, даже не было риска отказа двигателя по ходу гонки? Коробка передач работала исправно? Шины не были изношены? Жесть, ну и самовозник, вон Льюис КАЖДУЮ свою победу добывал через боль и преодоление, а этому даже пожаловаться не на что, тьфу!
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Мадина Уйгурова
Лучший пилот Формулы 1 последних нескольких лет
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mikhuil
это не превозмогания и нытье Хэма про ушедшие шины и быстрый круг потом))
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alex1382
Ответ Paninaro
Да, такая машина даже из голландца звЯзду может сделать.)
обиженка, опять ты со своим никчёмным мнением под любой новостью про Макса. Ты лучше ответь сам себе на вопрос, как такая машина сделал из превозмогающего брита звязду.
И вот когда ответишь, можешь перестанешь нести пургу. Хотя я в этом сомневаюсь
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