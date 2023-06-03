Гельмут Марко о конкурентах: «Я постоянно слышу «обновления и обновления», но не вижу их на секундомере»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о работе конкурентов над болидом.

«Думаю, мы улучшили очень хорошую машину с прошлого года, и мы удивлены, что нашим соперникам не удалось приблизиться. Я постоянно слышу «обновления и обновления», но не вижу их на секундомере. Думаю, мы делаем все правильно, а вот наши конкуренты – явно что-то не так», – сказал Марко.

Гельмут также оценил квалификацию Серхио Переса на Гран-при Испании: мексиканец вылетел с трассы и в целом выглядел слабо. В итоге завтра он стартует 11-м, в то время как его напарник Макс Ферстаппен взял поул. Марко согласен со мнением, что Перес упускает шансы побороться за титул:

«Это справедливо. Я переживал, что он снова застрянет в гравии, но, к счастью, он выбрался. Но он не прошел в третий сегмент. Думаю, ему нужно провести завтра хорошую гонку, и тогда его уверенность вернется. Будем надеяться.

Думаю, Макс в отличной форме. Вы видите, как все легко получается, нет никакой суеты, ничего. Будет сложно завтра его победить».  

Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й

11 комментариев

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Kanan Jarrus
Ответ Scorpio
Честно говоря, старый лис слегка притомил троллить. Ну есть гений в инженерном отделе. Ну считерили на хот-догах, чуть скромности не повредит, но нет, престарелый гной так и лезет наружу. Даже хочется, честно говоря, чтобы мерины (в нищий мусор на Феррари веры нет) поводили по губам на полную с привлечением дорожного отдела инженерии мерседеса, и списали это на кейтеринг, тупо почитать потом скулеж дохтура
а пока читаем твой скулеж
+7
-3
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dw4xbhdgb8
Ну да, люди вписываются в регламент расходов. Вот и не видно
+11
-9
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5hxrb7mywu
Редкостный Д
+2
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irs118return
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так их , дед знает свое дело и в команде и в СМИ
взрыв пердаков люсязависимых обеспечен))
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Scorpio
Ответ реймс29
Пока "водят по губам" мериньям и тебе, примитив
Еще один . Кто тебя звал, одаренный ты мой? Вы там почкованием размножаетесь, адепты дохтура?
Скройся под плинтусом. Когда овладеешь искусством риторики, тебя пустят на огонек, а пока даже не обращайся ко мне
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