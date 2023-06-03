Гельмут Марко о конкурентах: «Я постоянно слышу «обновления и обновления», но не вижу их на секундомере»

Советник « » высказался о работе конкурентов над болидом.

«Думаю, мы улучшили очень хорошую машину с прошлого года, и мы удивлены, что нашим соперникам не удалось приблизиться. Я постоянно слышу «обновления и обновления», но не вижу их на секундомере. Думаю, мы делаем все правильно, а вот наши конкуренты – явно что-то не так», – сказал Марко.

Гельмут также оценил квалификацию на Гран-при Испании: мексиканец вылетел с трассы и в целом выглядел слабо. В итоге завтра он стартует 11-м, в то время как его напарник взял поул. Марко согласен со мнением, что Перес упускает шансы побороться за титул:

«Это справедливо. Я переживал, что он снова застрянет в гравии, но, к счастью, он выбрался. Но он не прошел в третий сегмент. Думаю, ему нужно провести завтра хорошую гонку, и тогда его уверенность вернется. Будем надеяться.

Думаю, Макс в отличной форме. Вы видите, как все легко получается, нет никакой суеты, ничего. Будет сложно завтра его победить».

Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й