Карлос Сайнс: «Попасть на подиум будет трудно, нас ждет борьба с Норрисом, «Мерседесом» и «Астон Мартин»

Пилот « » поделился мнением о перспективах команды на , отметив, что даже вторая стартовая позиция никак не гарантирует ему попадание на подиум.

«В гонке занять второе место все равно будет очень трудно. Особенно с учетом того, что Чеко на « » будет прорываться с 11-й позиции. Думаю, что когда я вернусь к инженерам, они скажут мне, что по данным симуляции гонки оба «Ред Булл» все равно должны финишировать впереди нас.

А дальше нас ждет борьба с Ландо Норрисом и « ». Да и с «Астон Мартин». Я не знаю точно, что именно сегодня с ними случилось, но обычно в гонках у них очень хороший темп. Так что я по-прежнему считаю, что завтра попасть на подиум нам будет очень трудно. Да, мы смогли оказаться в наилучшей позиции, чтобы добиться результата, но я все равно считаю, что завтра нас ждет хорошее сражение.

Вообще я был бы не сильно против, если бы Льюис или Ландо нас переквалифицировали, потому что стартовать все-таки лучше с чистой стороны трассы. С другой стороны, здесь все равно все зависит от того, сможешь ли ты воспользоваться слип-стримом и повезет ли тебе в первом повороте. Я не знаю. Очевидно, я выложусь в первом повороте. И постараюсь попасть на подиум. А если с Максом случится что-нибудь странное, то поборюсь за победу», – рассказал Сайнс.

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