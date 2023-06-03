Карлос Сайнс: «Перед гонкой мы находимся в наилучшем положении, теперь нужно достать до первого места»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , заявив, что доволен вторым местом и в гонке постарается побороться за победу.

«Борьба была очень плотной, в сложных условиях. Непросто было даже в первом и втором сегменте. Наверное, это была одна из самых сложных квалификаций в Барселоне, если говорить о погодных условиях, но мы справились.

Думаю, что перед гонкой мы находимся в наилучшем положении и теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы достать до этого первого места завтра.

Я выложился на максимуме, атаковал на пределе. Борьба в этот уик-энд идет очень плотная – даже с «Маклареном», с «Альпин», «Мерседесом», «Астон Мартин», – фактически мы все были примерно на одном уровне», – рассказал Сайнс.

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