Карлос Сайнс: «Перед гонкой мы находимся в наилучшем положении, теперь нужно достать до первого места»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Испании, заявив, что доволен вторым местом и в гонке постарается побороться за победу.
«Борьба была очень плотной, в сложных условиях. Непросто было даже в первом и втором сегменте. Наверное, это была одна из самых сложных квалификаций в Барселоне, если говорить о погодных условиях, но мы справились.
Думаю, что перед гонкой мы находимся в наилучшем положении и теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы достать до этого первого места завтра.
Я выложился на максимуме, атаковал на пределе. Борьба в этот уик-энд идет очень плотная – даже с «Маклареном», с «Альпин», «Мерседесом», «Астон Мартин», – фактически мы все были примерно на одном уровне», – рассказал Сайнс.
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в Бахрейне и СА Шарль был прилично быстрее.
в Австралии между ними была 0,1 при том что Карлос помешал Шарлю,а в гонке оба не набрали очков.
В Баку было тотальный разгром.
в Монако тоже Шарль был лучше.
и так единственная гонка в которой Карлос был лучше это Майами.
и то благодаря тому что Шарль выпилился в барьеры.
Это нищий в том сезоне даже 4 место не смог взять, на 2 тачке сезона у него 5 место, что с лицом?