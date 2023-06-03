Карлос Сайнс: «Перед гонкой мы находимся в наилучшем положении, теперь нужно достать до первого места»

Теги Гран-при Испании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Испании, заявив, что доволен вторым местом и в гонке постарается побороться за победу.

«Борьба была очень плотной, в сложных условиях. Непросто было даже в первом и втором сегменте. Наверное, это была одна из самых сложных квалификаций в Барселоне, если говорить о погодных условиях, но мы справились.

Думаю, что перед гонкой мы находимся в наилучшем положении и теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы достать до этого первого места завтра.

Я выложился на максимуме, атаковал на пределе. Борьба в этот уик-энд идет очень плотная – даже с «Маклареном», с «Альпин», «Мерседесом», «Астон Мартин», – фактически мы все были примерно на одном уровне», – рассказал Сайнс.

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9 комментариев

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sfairait
Карлито немного поплыл от 2 места в квале) какая борьба за победу... Если только Макс самоустранится
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Фанат спорта01
Ответ Mortimer1
Сайнс в этом сезоне лучше Леклера выступает. А Леклер пока непойми что показывает.
Ну и где Сайнс был лучше кроме Майами?
в Бахрейне и СА Шарль был прилично быстрее.
в Австралии между ними была 0,1 при том что Карлос помешал Шарлю,а в гонке оба не набрали очков.
В Баку было тотальный разгром.
в Монако тоже Шарль был лучше.
и так единственная гонка в которой Карлос был лучше это Майами.
и то благодаря тому что Шарль выпилился в барьеры.
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Mortimer1
Ответ Be_Fun
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Сайнс в этом сезоне лучше Леклера выступает. А Леклер пока непойми что показывает.
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sfairait
Ответ Luca di Montezemolo
Хватит мечтать, читербулл намного быстрее в гонках чем в квале, и шансов нет никаких на реальную борьбу.
Вы ещё забвли про стратегов феррари)
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Be_Fun
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WINWOLF
Хз что там с Эклером было, но посмотрим завтра, как Фуры в гонке себя почувствуют
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United_LP
Ответ Mortimer1
Сайнс в этом сезоне лучше Леклера выступает. А Леклер пока непойми что показывает.
ахахах. в каком месте Сайнс был лучше?
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Scorpio
Ответ DonaldBrashear 2.0
лучший такой пилот как Сайнц, которые стабилен, чем такой как Лэклер
Сказал бы на твоем месте какой-нибудь представитель хааса, так сказать попукали сезончик, но очки чутка набрали.
Это нищий в том сезоне даже 4 место не смог взять, на 2 тачке сезона у него 5 место, что с лицом?
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