Шарль Леклер: «Сегодня стало ясно, что позади «Ред Булл» плотность очень высокая»

Теги Гран-при Испании Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании, поделившись мнением о работе обновленного болида.

«День получился интересным, ведь у нас было несколько новинок, которые мы и опробовали, выполняя очень разные тренировочные программы. День был продуктивным, мы выполнили все, что хотели. Однако сейчас я не могу сказать, где именно мы находимся с точки зрения скорости.

Конечно, мы продолжим давить на газ и смотреть за тем, какого прогресса сумеем достичь, чтобы комфортнее чувствовать себя в работе с болидом. Тогда мы и увидим, где находимся в расстановке сил относительно других команд. Сегодня стало ясно, что позади «Ред Булл» плотность очень высокая», – рассказал Леклер.

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1 комментарий

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Налбу*Писюнов
Позади Ред Булл высокая плотность воздуха.
Машин в нем не наблюдается.
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