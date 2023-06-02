Валттери Боттас: «Думаю, третий сегмент завтра – это реалистичная цель для нас»

Теги Гран-при Испании Формула-1 Валттери Боттас Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Авто

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас считает, что на Гран-при Испании может добиться неплохих результатов.

Во второй практике Боттас показал девятое время, в то время как его напарник Чжоу Гуаньюй стал 13-м.

«Я думаю, мы провели хороший день. Я лучше ощущал машину во второй практике – после того как мы внесли пару корректировок. Мое время также улучшилось. Теперь все наше внимание направлено на анализ данных, которые мы собрали сегодня в целях понять больше в преддверии завтрашнего дня.

Мне нравится, как изменили трек. Я больше предпочитаю именно этот вариант – без шиканы [перед последним поворотом]. Думаю, это усиливает потоки воздуха.

Как и предсказывали, в пелотоне все довольно близки друг к другу, любая десятая секунды может стать ключевым фактором хорошей квалификации. Думаю, третий сегмент завтра – это реалистичная цель для нас», – считает Боттас.

Напарник финна Чжоу Гуаньюй считает, что разница в темпе между болидами с 8 по 20 место будет минимальна. Также китаец поделился мнением об изменении трассы:

«Последний сектор требователен к шинам. Будет посложнее с обгонами и износом. Он довольно странный, но в целом я им вполне доволен», – отметил Гуаньюй.

Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

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