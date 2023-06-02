Джордж Расселл: «В последнем повороте машину довольно сильно трясет на неровностях»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Честно говоря, в основном мы были заняты тем, чтобы подогнать оптимальную высоту дорожного просвета. Мы решили проблему, просто немного приподняв болид во второй половине сессии.

В последнем повороте машину довольно сильно трясет на неровностях – там просто не очень ровное покрытие трассы, – но все в равных условиях. Посмотрим, чему мы сможем научиться сегодня вечером. Нам определенно есть куда прибавлять.

Сегодня было несколько сюрпризов, но я уверен, что в субботу и воскресенье ситуация будет другой. Как мы знаем, очки начисляют именно по воскресеньям, к этому мы и готовимся», – рассказал Расселл.

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