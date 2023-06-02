Серхио Перес о шансах на титул: «У нас есть скорость, чтобы еще перевернуть ситуацию»

Пилот «Ред Булл» заявил, что неудачное выступление на Гран-при Монако не сказалось на его настрое и шансах побороться с Максом Ферстаппеном за чемпионский титул.

После аварии в квалификации Перес не сумел отыграться в гонке – в результате к настоящему моменту отрыв Ферстаппена от напарника в общем зачете вырос до 39 очков:

«Да, шансы есть, потому что у меня есть скорость. Если бы эта авария в квалификации случилась в ситуации, где я был бы на полсекунды стабильно медленнее напарника, то тогда я бы забеспокоился. Но хорошая новость в том, что у нас есть скорость, чтобы еще перевернуть ситуацию. Как бы то ни было, сейчас я сосредоточен на выступлении в этот уик-энд в Барселоне и хочу победить.

Что касается аварии в Монако, то мне следовало действовать спокойнее. И сейчас я оказался немного позади, потому что мы принимали решения в последнюю секунду. А в Монако такая тактика явно не пойдет вам на пользу. Помимо прочего, именно я сам в первую очередь должен был лучше прочитать ситуацию.

Тем не менее, самое важное в такие моменты – признать свои ошибки и извиниться перед командой. А дальше изучить случившееся и вынести урок».

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