Гельмут Марко о предсказуемости гонок: «Пожалуйста, не нужно винить нас за неспособность других развивать свои машины»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о шансах «Мерседеса» включиться в борьбу за лидерство после капитального обновления болида, представленного на Гран-при Монако.

Марко выразил сомнение в том, что пакет новинок позволит «Мерседесу» сразу выйти на один уровень с лидерами чемпионата:

«Может быть, их болид окажется супер-ракетой. Если им удастся выйти на один с нами уровень за один раз, это будет значить просто огромный скачок вперед для «Мерседеса». Однако даже если это случится, им еще нужно будет много работать, чтобы поддерживать такой уровень».

Также Марко возмутился тем, что многие стали обвинять «Ред Булл» в том, что гонки в нынешнем сезоне стали слишком предсказуемыми:

«Пожалуйста, не нужно винить нас за неспособность других развивать свои машины».

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9 комментариев

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Paninaro
Это, напомню, тот самый Марко, который (вместе с Хорнером) с 2014 по 2021 угрожал уходом РБ из Ф1, из-за того что они не могут бороться за титул.
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sfairait
То есть поливать мерсов можно было, а тут - не трогайте нас, нуну)
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Пенс
так то по фактам, но с мерсом пели по другому. Хотя лицемерие=газировка. Чему удивляться.
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Luca di Montezemolo
И этот же человек требовал забанить мерсу режим максимальной мощности , и ведь забанили прям посреди чемпионата, и регламент изменили быстренько на один год всего. Как всегда лицемеры, конкурентам забаньте все что угодно по беспределу, а нас не трогайте, лучше стройте свои тачки.
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Пользователь заблокирован
Как же с вершины меняется угол зрения! 😉
А когда вверх смотрел, серенады другие были.
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Brambila
Какой он всё-таки ядовитый. Потеря глаза не прошла бесследна.
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Grigpar
Ладно там болелы Мерса и Хэмильтона жили с 2014-го и ни в 1-м глазу космовоза всея Формулы 1 не видели, времен таких не замечали, но не понимаю, чего там удивляются сейчас остальные. Уже бы пора привыкнуть к доминаторам. Сейчас РБ в другой лиге, это факт.
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grag68
Всегда жалел, что ньюи оказался в этом курятнике
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