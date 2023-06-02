Гельмут Марко о предсказуемости гонок: «Пожалуйста, не нужно винить нас за неспособность других развивать свои машины»

Советник «Ред Булл» поделился мнением о шансах «Мерседеса» включиться в борьбу за лидерство после капитального обновления болида, представленного на Гран-при Монако.

Марко выразил сомнение в том, что пакет новинок позволит « » сразу выйти на один уровень с лидерами чемпионата:

«Может быть, их болид окажется супер-ракетой. Если им удастся выйти на один с нами уровень за один раз, это будет значить просто огромный скачок вперед для «Мерседеса». Однако даже если это случится, им еще нужно будет много работать, чтобы поддерживать такой уровень».

Также Марко возмутился тем, что многие стали обвинять « » в том, что гонки в нынешнем сезоне стали слишком предсказуемыми:

«Пожалуйста, не нужно винить нас за неспособность других развивать свои машины».

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