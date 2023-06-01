Льюис Хэмилтон: «Можно предположить, что обновления должны позволить «Мерседесу» вплотную приблизиться к предыдущему уровню соперников»

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

« » представил и обкатал последние обновления своего болида на этапе в Монако, в то время как конкуренты немецкой команды из « » и « » свои обновления привезли именно в Барселону.

«Шаг вперед, на который мы в действительности надеемся – это улучшение темпа на секунду с круга – и последними обновлениями мы такого прогресса не достигли. Но да, обновления болида позволили нам сделать шаг в правильном направлении.

В прошлый уик-энд в Монако я увереннее чувствовал себя за рулем болида, увереннее мог проходить повороты. Надеюсь, что на трассе в Барселоне будет так же. Хотя я надеюсь, что на самом деле все будет даже лучше, поскольку здесь очень много среднескоростных и быстрых поворотов. И я надеюсь, что болид станет двигаться плавнее и мы сможем эффективнее преследовать соперников.

Но я действительно не знаю, чего ожидать от этого уик-энда. Ведь другие команды тоже привезли сюда обновления, и что-то большее мы сможем узнать только завтра.

Но если смотреть на цифры, то можно предположить, что наши обновления должны позволить нам вплотную приблизиться к соперникам («Феррари» и «Астон Мартин») на момент до того, как они сами обновили свои машины. Посмотрим, какого прогресса они добьются в эти выходные со своими новинками. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем конкурировать с ними в Барселоне, но это именно в большей степени надежда», – рассказал Хэмилтон.

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