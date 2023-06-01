Карлос Сайнс о новинках «Феррари» в Барселоне: «Этот комплект обновлений должен был появиться значительно позже по ходу сезона»

Пилот « » рассказал о том, какие усилия команда приложила к работе над крупным пакетом обновлений, привезенным на .

По словам Сайнса, капитальные обновления болида изначально планировалось подготовить на более поздней стадии сезона, но после неудачного начала чемпионата команда удвоила усилия.

«Вы даже не можете себе представить, сколько усилий команда приложила, работая в Маранелло, стремясь подготовить этот комплект обновлений. Он должен был появиться значительно позже по ходу сезона и вся команда на базе «Феррари» усиленно трудилась последние пару месяцев, стремясь подготовить его как можно раньше, учитывая нашу ситуацию.

Как вы сами видели, начало сезона было для нас непростым, у нас были трудности. И сейчас, сделав этот первый шаг в правильном направлении, мы постараемся исправить имеющиеся у нас недостатки», – рассказал Сайнс.

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