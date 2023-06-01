Доменикали наградили Орденом Трудовых заслуг Италии

Руководитель «Формулы-1» стал Кавалером труда.

Менеджера наградили Орденом Трудовых заслуг – он вручается выдающимся предпринимателям Италии.

«Это очень эмоциональный момент. Я очень горжусь получением столь престижной награды. Я всегда со страстью, преданностью и целеустремленностью пытался отстаивать итальянские ценности. Эта прекрасная страница моей жизни будет не столько достижением, но возможностью внести еще более весомый вклад в развитие нашей любимой страны», – прокомментировал успех Доменикали.

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