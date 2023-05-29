Оскар Пиастри: «Не думаю, что может быть гонка сложнее, чем Гран-при Монако в дождь на сликах»

Теги Гран-при Монако Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Монако, отметив, что он остался очень доволен своим прогрессом и попаданием в топ-10.

«Это был мой первый опыт управления болидом «Формулы-1» на сликах под дождем. И то, что в этот момент прямо передо мной ехал Макс Ферстаппен, на самом деле оказалось для меня крайне полезным. Если и есть гонщик, способный справиться с машиной на сликах в дождь – то это Макс.

По итогам свободных заездов я был не очень доволен ситуацией. Я был постоянно на 0,6 секунды медленнее и ощущения были не очень хорошими. Так что дальнейший прогресс в квалификации, а потом финиш в очковой зоне в гонке можно считать очень приятным результатом.

Полагаю, это была самая трудная гонка сезона. Не думаю, что может быть гонка сложнее, чем Гран-при Монако в дождь на сликах», – рассказал Пиастри.

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