Карлос Сайнс о стратегии «Феррари»: «Думаю, сегодня мы сделали правильный выбор»

Пилот « » считает, что нет смысла критиковать выбранную стратегию на Гран-при Монако, где испанец стал восьмым.

«Смотря на это все спустя время, ты всегда думаешь, что поступил бы по-другому. Особенно когда речь заходит о таких трассах, как эта, где очень легко критиковать стратегию после гонки. Если вы остановитесь рано и вдруг появится машина безопасности – а так оно в большинстве случаев и бывает, – то вы такие: «А почему мы остановились так рано?»

Мы знали, что будет сложно. Сегодня мы ждали появления машина безопасности. На удивление никто не ошибся, и никакого сэйфти-кара не было. Так что вот так вот. Да, смотря на все это теперь, я бы многое изменил, но когда мы за рулем болида, то мы многого не знаем. Думаю, сегодня мы сделали правильный выбор», – сказал Сайнс.

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й