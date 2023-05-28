Карлос Сайнс о стратегии «Феррари»: «Думаю, сегодня мы сделали правильный выбор»

Теги Гран-при Монако Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что нет смысла критиковать выбранную стратегию на Гран-при Монако, где испанец стал восьмым.

«Смотря на это все спустя время, ты всегда думаешь, что поступил бы по-другому. Особенно когда речь заходит о таких трассах, как эта, где очень легко критиковать стратегию после гонки. Если вы остановитесь рано и вдруг появится машина безопасности – а так оно в большинстве случаев и бывает, – то вы такие: «А почему мы остановились так рано?»

Мы знали, что будет сложно. Сегодня мы ждали появления машина безопасности. На удивление никто не ошибся, и никакого сэйфти-кара не было. Так что вот так вот. Да, смотря на все это теперь, я бы многое изменил, но когда мы за рулем болида, то мы многого не знаем. Думаю, сегодня мы сделали правильный выбор», – сказал Сайнс.

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й

2 комментария

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Incendier Deafening
Ясно всё с ним.
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Фанат спорта01
мне кажется у гонщиков в контракте прописано всё время хвалить Феррари и говорить какие они классные и лучшие.
Последний пилот Феррари который хоть иногда критиковал команду это Алонсо,да и он начал критиковать тогда когда уже было известно что он уходит.
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