Гельмут Марко: «Если Алонсо ставил лучшие круги, Макс всегда становился еще быстрее»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает «потрясающим выступлением» победу Макса Ферстаппена на Гран-при Монако.

«Когда бы [Фернандо] Алонсо ни увеличивал темп, Макс не уступал. Если Алонсо ставил лучшие круги, он [Макс] всегда становился еще быстрее. Вы видели в конце, когда снова стало сухо, что Макс был снова быстрейший. За исключением последних шести кругов или что-то в этом роде. Затем мы сказали ему, мол, «просто сохрани болид целым». Не думаю, что сегодня кто-то мог бы бросить нам вызов.

[Яркое выступление Ферстаппена] началось еще вчера, когда он проехал этот фантастический круг в квалификации. А сегодня, какими бы ни были погодные условия – сухо ли, полувлажно, влажно, он всегда все держал под контролем. В какой-то момент он коснулся стены, но, слава Богу, все обошлось. По радио он был полностью спокоен. Потрясающее выступление», – сказал Марко.

Также Гельмут высказался о сложном уик-энде другого пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Мексиканец разбил болид в начале квалификации, так что ему пришлось стартовать последним. В гонке Перес стал 16-м.

«Все пошло не так. Ему пришлось заезжать на пит-стопы в самые неподходящие моменты, но это не его вина. Столкновение [с Расселлом] – тоже неудачная ситуация».

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й

4 комментария

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Alex Sin
Ответ Paninaro
А если поменяться машинами, дохтур?
Что то не помню, что бы ты это предлагал дохтору Тото в 2014-21 годах. Ах да, это другое.)
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+3
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Ононаоно
Ну так у него и самая быстрая машина. Даже Перес быстрее остальных, если не косячит. Тапок, конечно, супербыстр и доказал в противостоянии с Люсей, что он может победить, даже имея чуть более слабый болид. Но в этом году у него космовоз, он в другой лиге и нет трассы, которая не подходит Ред Булл, они везде быстрее.
+2
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Рнпрл Аари
Макс в этот ГП просто в огне при любой погоде. Давно он так победе не радовался
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