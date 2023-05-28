Гельмут Марко: «Если Алонсо ставил лучшие круги, Макс всегда становился еще быстрее»

Советник «Ред Булл» считает «потрясающим выступлением» победу на Гран-при Монако.

«Когда бы [Фернандо] Алонсо ни увеличивал темп, Макс не уступал. Если Алонсо ставил лучшие круги, он [Макс] всегда становился еще быстрее. Вы видели в конце, когда снова стало сухо, что Макс был снова быстрейший. За исключением последних шести кругов или что-то в этом роде. Затем мы сказали ему, мол, «просто сохрани болид целым». Не думаю, что сегодня кто-то мог бы бросить нам вызов.

[Яркое выступление Ферстаппена] началось еще вчера, когда он проехал этот фантастический круг в квалификации. А сегодня, какими бы ни были погодные условия – сухо ли, полувлажно, влажно, он всегда все держал под контролем. В какой-то момент он коснулся стены, но, слава Богу, все обошлось. По радио он был полностью спокоен. Потрясающее выступление», – сказал Марко.

Также Гельмут высказался о сложном уик-энде другого пилота « » . Мексиканец разбил болид в начале квалификации, так что ему пришлось стартовать последним. В гонке Перес стал 16-м.

«Все пошло не так. Ему пришлось заезжать на пит-стопы в самые неподходящие моменты, но это не его вина. Столкновение [с Расселлом] – тоже неудачная ситуация».

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й