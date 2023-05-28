Карлос Сайнс о контакте с Оконом: «Эта ситуация показывает, что две машины просто не могут уместиться рядом на этой трассе»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признал, что совершил несколько ошибок по ходу Гран-при Монако, где финишировал восьмым.
«По радио был высокий уровень адреналина и волнения – как и всегда в Монако. Первый пит-стоп удивил меня, потому что я проезжал очень быстрый круг на «харде», думая, что смогу еще немного оторваться и совершить андеркат против Эстебана [Окона]. Мы сделали пит-стоп – и я оказался в секунде позади, чего не понял. Я поговорю с ними [с «Феррари»] сейчас.
Учитывая пит-стоп и надвигавшийся дождь, я думал, что мы проедем на «харде» подольше. Второй пит-стоп мы сделали на круг позже запланированного – но это, вероятно, моя вина. Я попытался облегчить досаду от первого пит-стопа, попробовав действовать несколько иначе, и ошибся», – считает Сайнс.
Испанец также прокомментировал инцидент с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом на 12-м круге:
«Я готовился атаковать Эстебана, но он затормозил прямо посреди трассы. Мне не хватало места ни слева, ни справа. Я рад, что ничего не произошло, но эта ситуация показывает, что две машины просто не могут уместиться рядом на этой трассе. Она слишком узкая для современных болидов».
Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й
Все уверяют, что этот ГП - это великая история и без не умещающихся болидов на трассе никак. :)
Но были моменты и позобавней, как например у Стролла в начале гонки с Уильямсом, который просто чуть ли не встал в 6-м повороте не понимая как ему там проезжать. :)
Но Сайнсу не на что жаловаться в целом. Гонку он знатно сливал. Феррари помогали конечно.
На этом унынии даже дождь не помогает, обгоны только за счет клоунады мостиков