Карлос Сайнс о контакте с Оконом: «Эта ситуация показывает, что две машины просто не могут уместиться рядом на этой трассе»

Теги Гран-при Монако Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Эстебан Окон Альпин Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признал, что совершил несколько ошибок по ходу Гран-при Монако, где финишировал восьмым.

«По радио был высокий уровень адреналина и волнения – как и всегда в Монако. Первый пит-стоп удивил меня, потому что я проезжал очень быстрый круг на «харде», думая, что смогу еще немного оторваться и совершить андеркат против Эстебана [Окона]. Мы сделали пит-стоп – и я оказался в секунде позади, чего не понял. Я поговорю с ними [с «Феррари»] сейчас.

Учитывая пит-стоп и надвигавшийся дождь, я думал, что мы проедем на «харде» подольше. Второй пит-стоп мы сделали на круг позже запланированного – но это, вероятно, моя вина. Я попытался облегчить досаду от первого пит-стопа, попробовав действовать несколько иначе, и ошибся», – считает Сайнс.      

Испанец также прокомментировал инцидент с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом на 12-м круге:

«Я готовился атаковать Эстебана, но он затормозил прямо посреди трассы. Мне не хватало места ни слева, ни справа. Я рад, что ничего не произошло, но эта ситуация показывает, что две машины просто не могут уместиться рядом на этой трассе. Она слишком узкая для современных болидов».      

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й

7 комментариев

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Grigpar
/эта ситуация показывает, что две машины просто не могут уместиться рядом на этой трассе. Она слишком узкая для современных болидов/

Все уверяют, что этот ГП - это великая история и без не умещающихся болидов на трассе никак. :)
Но были моменты и позобавней, как например у Стролла в начале гонки с Уильямсом, который просто чуть ли не встал в 6-м повороте не понимая как ему там проезжать. :)

Но Сайнсу не на что жаловаться в целом. Гонку он знатно сливал. Феррари помогали конечно.
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Совесть Черданцева
Мне особенно понравилось, как за секунду до контакта с Эстебаном он сказал "надавлю, чтобы он износил шины". Лол)
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Scorpio
Ответ Мадина Уйгурова
Да мы уже поняли, что вам больше нравится на арабских трассах в пустыне или американских овалах. Формула 1 уже не будет прежней из-за вашего нытья.
Ну да, если бы он не ныл, гонка была бы интересной и обгонной!
На этом унынии даже дождь не помогает, обгоны только за счет клоунады мостиков
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voroninboris
Сайнц сегодня не очень адекватным был. Не как Перес, конечно, но все равно не особо
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Rodbert
Это не трасса узкая, а машины широкие.
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Grigpar
Ответ Совесть Черданцева
Мне особенно понравилось, как за секунду до контакта с Эстебаном он сказал "надавлю, чтобы он износил шины". Лол)
Мне кажется, что на этой трассе Окона вообще не реально обогнать. Это 100% краш с последующим заявлением француза по радио, что там не было места. Тупиковая ситуация.
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