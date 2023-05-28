Карлос Сайнс о контакте с Оконом: «Эта ситуация показывает, что две машины просто не могут уместиться рядом на этой трассе»

Пилот « » признал, что совершил несколько ошибок по ходу Гран-при Монако, где финишировал восьмым.

«По радио был высокий уровень адреналина и волнения – как и всегда в Монако. Первый пит-стоп удивил меня, потому что я проезжал очень быстрый круг на «харде», думая, что смогу еще немного оторваться и совершить андеркат против Эстебана [Окона]. Мы сделали пит-стоп – и я оказался в секунде позади, чего не понял. Я поговорю с ними [с «Феррари»] сейчас.

Учитывая пит-стоп и надвигавшийся дождь, я думал, что мы проедем на «харде» подольше. Второй пит-стоп мы сделали на круг позже запланированного – но это, вероятно, моя вина. Я попытался облегчить досаду от первого пит-стопа, попробовав действовать несколько иначе, и ошибся», – считает Сайнс.

Испанец также прокомментировал инцидент с пилотом « » на 12-м круге:

«Я готовился атаковать Эстебана, но он затормозил прямо посреди трассы. Мне не хватало места ни слева, ни справа. Я рад, что ничего не произошло, но эта ситуация показывает, что две машины просто не могут уместиться рядом на этой трассе. Она слишком узкая для современных болидов».

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й