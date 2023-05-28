Дженсон Баттон: «Лучшая квалификация, что я когда-либо видел»

Дженсон Баттон считает, что квалификация к Гран-при Монако вышла исключительной.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года выделил тот факт, что , , и Эстебан Окон уложились в 0,188 секунды. Все они представляют разные команды – « », «Астон Мартин», « » и «Альпин».

«Потрясающе. Для меня это лучшая квалификация, что я когда-либо видел. Четыре гонщика из четырех команд в двух десятых. И они выкладывались по полной», – отметил Баттон в эфире Sky Sports.

Британец также похвалил Ферстаппена за отличное завершение круга:

«Великолепный последний сектор. Как в компьютерной игре – оттолкнулся от барьера и поехал дальше.

Он ударился о стену на выходе из второй части шиканы, затем при выезде на прямую с правой стороны – он так пытался срезать, что задел стену. Жесткий удар, даже сам он признался».

Ферстаппен чуть не снес стены на пути к поулу «Ф-1» в Монако. Это магия этапа: между победой и аварией – сантиметры

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