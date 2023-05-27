Серхио Перес: «Это серьезная ошибка с моей стороны и я хочу извиниться перед командой»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , и извинился перед командой за аварию, в которую попал в первом сегменте.

«Я был доволен балансом машины, но потом, в первом сегменте вы обычно прогрессируете и стараетесь найти новые предельные возможности болида. И при входе в поворот я почти что в самый последний момент потерял контроль над задней осью. Я оказался пассажиром в собственном болиде, и случилось все настолько поздно, что мне было буквально некуда деваться – я не мог ни срезать поворот, ни попытаться заехать в зону безопасности.

Это серьезная ошибка с моей стороны и я хочу извиниться перед командой – мне очень жаль, что так вышло. Я очень собой разочарован и завтра будет очень трудный день – сделать что-то в такой ситуации будет сложно», – рассказал Перес.

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