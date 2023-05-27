Серхио Перес: «Это серьезная ошибка с моей стороны и я хочу извиниться перед командой»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, и извинился перед командой за аварию, в которую попал в первом сегменте.

«Я был доволен балансом машины, но потом, в первом сегменте вы обычно прогрессируете и стараетесь найти новые предельные возможности болида. И при входе в поворот я почти что в самый последний момент потерял контроль над задней осью. Я оказался пассажиром в собственном болиде, и случилось все настолько поздно, что мне было буквально некуда деваться – я не мог ни срезать поворот, ни попытаться заехать в зону безопасности.

Это серьезная ошибка с моей стороны и я хочу извиниться перед командой – мне очень жаль, что так вышло. Я очень собой разочарован и завтра будет очень трудный день – сделать что-то в такой ситуации будет сложно», – рассказал Перес.

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9 комментариев

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Luca di Montezemolo
Напихают ему за то разбил тачку там где ее могут на кране поднять, они столько прятали свое днище, а тут полный обзор.
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Scorpio
зато все остальные тимы тебе скажут искренне спасибо, Серега, пусть тебя эта мысль греет
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Lestyv
В голове не укладывается. Самая престижная гонка в сезоне. Та самая гонка, где кровь из носа надо квалифицироваться как можно выше. Городская гонка, где Серхио традиционно хорош. Первый сегмент, когда, казалось бы, рисковать не имеет смысла. И один из двух претендентов на титул (по мнению его собственного отца, конечно же. Папе-Пересу респект, кстати) допускает такую глупую ошибку...
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Minuvert
За фотографии днища в команде по голове не погладят
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Листок яблони
Серхио, что теперь скажешь о борьбе за титул?
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Максим Макеев
да команде то без разницы
тут сам перед собой извиняйся что на титул шансов 0 теперь
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Alexander
Король улиц, что тут еще скажешь...
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antineutrino
вот тебе и нареченный Королём улиц
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RusSt
решил доказать что в том году не специально разложился)
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