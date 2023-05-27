Леклера вызвали к стюардам за предполагаемую блокировку Норриса в квалификации к Гран-при Монако
Шарль Леклер рискует получить штраф на Гран-при Монако.
Гонщика «Феррари» подозревают в блокировке соперника из «Макларена» Ландо Норриса. Инцидент произошел в тоннеле в третьем сегменте. Пилоты пообщаются со стюардами.
Леклер показал третье время по итогам сессии, Норрис стал десятым.
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