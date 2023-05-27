Леклера вызвали к стюардам за предполагаемую блокировку Норриса в квалификации к Гран-при Монако

рискует получить штраф на .

Гонщика « » подозревают в блокировке соперника из « » . Инцидент произошел в тоннеле в третьем сегменте. Пилоты пообщаются со стюардами.

Леклер показал третье время по итогам сессии, Норрис стал десятым.

«Ф-1» на улицах Монако: Ферстаппен вырвал поул у Алонсо

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