Леклера вызвали к стюардам за предполагаемую блокировку Норриса в квалификации к Гран-при Монако

Теги Гран-при Монако ФИА Феррари Макларен Формула-1 регламент Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Шарль Леклер рискует получить штраф на Гран-при Монако.

Гонщика «Феррари» подозревают в блокировке соперника из «Макларена» Ландо Норриса. Инцидент произошел в тоннеле в третьем сегменте. Пилоты пообщаются со стюардами.

Леклер показал третье время по итогам сессии, Норрис стал десятым.

«Ф-1» на улицах Монако: Ферстаппен вырвал поул у Алонсо

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mortimer1
Ответ Incendier Deafening
Сасайнс небось пожаловался. А то как так, в первой же практике был первый, и опять отсасайнился)))
Не позорь фанатов Леклера)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий