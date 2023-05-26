Карлос Сайнс об аварии во второй практике: «Я прошу прощения у команды и механиков за лишнюю работу»

Теги Гран-при Монако Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс остался доволен пятничными практиками Гран-при Монако.

В первой сессии испанец показал лучшее время, а во второй стал третьим. Причем вторая практика была прервана красными флагами, поскольку Сайнс врезался в стену в последние 15 минут.

«В целом, думаю, день получился позитивным. Мы были быстры в обеих сессиях, ощущения от болида на трассе хорошие. Есть еще пара моментов по настройкам, которые я хочу завтра опробовать и улучшить, но, в общем и целом, мы довольно конкурентоспособны.

Конечно, было нездорово завершить [вторую] сессию таким образом после небольшого просчета, когда я пытался найти пределы. Я прошу прощения у команды и механиков за лишнюю работу», – сказал Сайнс.

Напарник испанца Шарль Леклер, наоборот, испытывал проблемы с SF-23:

«Это был довольно тяжелый день, поскольку болид ведет себя не так, как должен. Так что нам нужно хорошенько изучить вопрос настроек на моей машине, чтобы убедиться в том, что завтра я буду чувствовать себя за рулем так, как надо.

Здесь [в Монако] все сводится к квалификации, так что мы особо не смотрели на гоночный темп. Мы сфокусировались на квалификации, чтобы выступить в ней наилучшим образом».

Сайнс врезался в барьеры, 2-ю практику прервали красными флагами

2 комментария

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Schiaff1no
Найти пределы в практике? Сайнс🤦🤦🤦
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niceman
Ответ Schiaff1no
Найти пределы в практике? Сайнс🤦🤦🤦
А где их еще искать? В квале или сразу в гонке?
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