Карлос Сайнс об аварии во второй практике: «Я прошу прощения у команды и механиков за лишнюю работу»

Пилот « » остался доволен пятничными практиками .

В первой сессии испанец показал лучшее время, а во второй стал третьим. Причем вторая практика была прервана красными флагами, поскольку Сайнс врезался в стену в последние 15 минут.

«В целом, думаю, день получился позитивным. Мы были быстры в обеих сессиях, ощущения от болида на трассе хорошие. Есть еще пара моментов по настройкам, которые я хочу завтра опробовать и улучшить, но, в общем и целом, мы довольно конкурентоспособны.

Конечно, было нездорово завершить [вторую] сессию таким образом после небольшого просчета, когда я пытался найти пределы. Я прошу прощения у команды и механиков за лишнюю работу», – сказал Сайнс.

Напарник испанца , наоборот, испытывал проблемы с SF-23:

«Это был довольно тяжелый день, поскольку болид ведет себя не так, как должен. Так что нам нужно хорошенько изучить вопрос настроек на моей машине, чтобы убедиться в том, что завтра я буду чувствовать себя за рулем так, как надо.

Здесь [в Монако] все сводится к квалификации, так что мы особо не смотрели на гоночный темп. Мы сфокусировались на квалификации, чтобы выступить в ней наилучшим образом».

Сайнс врезался в барьеры, 2-ю практику прервали красными флагами