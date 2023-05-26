Серхио Перес: «С точки зрения темпа болида это был не лучший день»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«С точки зрения темпа болида это был не лучший день. Первая практика прошла чуть лучше второй. С учетом всех внесенных в настройки изменений к завтрашнему дню нам предстоит многое изучить.

Нам с ребятами нужно сесть, просмотреть все данные и постараться выявить наилучшие моменты, потому что значение здесь будет иметь каждая доля секунды. Но пока все это мелочи, нет ничего, что бы сильно выделялось на общем фоне», – рассказал Перес.

Макс Ферстаппен: «Мы немного уступаем «Феррари» с точки зрения того, как машина ведет себя на кочках и поребриках»