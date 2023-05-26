Макс Ферстаппен: «Мы немного уступаем «Феррари» с точки зрения того, как машина ведет себя на кочках и поребриках»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Монако, поделившись мнением о текущем положении команды.

«Вторая практика прошла намного лучше первой. Машина была намного конкурентоспособнее. При этом в сравнении с «Феррари» мы по-прежнему немного уступаем с точки зрения того, как машина ведет себя при проезде по кочкам и поребрикам

Над этим нам будет нужно завтра поработать, поскольку соперники, как вы сами видите, очень близко. Как и «Астон Мартин». Нам нужно нечто большее, чтобы опередить конкурентов.

Во второй практике мы смогли прибавить. Управляемость машины улучшилась, за счет этого ты получаешь возможность атаковать сильнее, проезжать ближе от заграждений. В целом день был трудным, но его окончание вышло неплохим», – рассказал Ферстаппен.

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