Макс Ферстаппен: «Де Врису нужно сосредоточиться на пилотаже и не усложнять себе жизнь»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что посоветовал своему соотечественнику Нику де , который оказался в тяжелом положении из-за неудачного начала сезона.

По словам Ферстаппена, де Врису нужно просто продолжать делать свое дело и не перестараться – и тогда результаты обязательно улучшатся.

«На самом деле тут мало что можно сказать. С его стороны он должен сосредоточиться на пилотаже. Мы все находимся под давлением, от всех ждут результата, и мы все делаем все возможное, чтобы добиться успеха. Понятно, что в самом начале своей карьеры в «Формуле-1» тебе хочется выступать как можно лучше. Но если этого не происходит, не нужно начинать стараться все сильнее и сильнее. Это не сработает.

Нужно просто сосредоточиться на своей работе, стремиться прибавить, но в то же время не слишком усложнять себе жизнь во множестве сфер. Я и сам об этом ему говорил. Хотя он сам все прекрасно понимает, ему просто нужен хороший результат, чтобы обстоятельства сложились в его пользу. Надеюсь, скоро это случится», – рассказал Ферстаппен.

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