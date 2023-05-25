Серхио Перес о Гран-при Монако: «Для меня каждый уик-энд – шанс сократить отставание от Ферстаппена»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Монако.

«Мы знаем, что это не самая быстрая наша трасса, нам будет трудно продемонстрировать свои самые сильные стороны, вне всяких сомнений. Но это Монако.

В субботу главное – как можно лучше проехать прогревочный круг в квалификации, это и правда очень важно. Да, это не самая сильная наша трасса, но в Монако может случиться что угодно.

Думаю, что Фернандо Алонсо и пилоты «Феррари» будут здесь очень сильны. «Мерседес» тоже может оказаться в борьбе.

Как бы то ни было, любая ошибка здесь заканчивается столкновением со стеной. Права на ошибку нет вообще. Да, воскресная гонка может показаться болельщикам скучной, но точно не пилотам. Ты можешь в любой момент допустить ошибку и это будет означать для тебя конец гонки.

Мне бы не хотелось, чтобы по итогам Гран-при Монако Макс увеличил свой отрыв в чемпионате. Для меня каждый уик-энд – это шанс сократить отставание», – рассказал Перес.

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