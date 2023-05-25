Джордж Расселл: «Трасса в Монако единственная в своем роде, мы не сможем делать выводы о работе обновлений болида в этот уик-энд»

Пилот « » рассказал, что команда не будет делать выводов о работе обновленного болида по результатам .

«Мы прекрасно понимаем, что это весьма уникальная трасса, единственная в своем роде, и что мы не сможем делать выводы о работе обновлений болида в этот уик-энд.

Всегда есть команды, которые хорошо показывают себя на таких трассах, а есть, которые смотрятся не очень здорово. Но в конечном счете мы, разумеемся, не проектируем машину таким образом, чтобы своих пиковых возможностей она могли достичь именно на трассе в Монако.

Я не думаю, что в такой уик-энд можно в принципе многому научиться, работая со своей машиной. Так что каким бы ни был итог этого уик-энда, мы в любом случае не будем воспринимать это напрямую, а уже в Барселону отправимся, начав все с чистого листа.

Трасса в Монако очень сложная. Мне кажется, что в прошлом году все были заняты только тем, что боролись с новыми машинами, которые в сравнении с болидами эры 13-дюймовых колес здесь смотрелись особенно плохо.

Но мы не будем просто сидеть и ничего не делать с нашими обновлениями. Возможно, это довольно смелый шаг, но мы всегда планировали опробовать обновления болида именно в Монако», – рассказал Расселл.

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