ФИА ввела ограничение скорости под двойными желтыми флагами
ФИА ужесточила правила «Формулы-1», связанные с двойными желтыми флагами, перед Гран-при Монако.
Такие флаги появляются, когда трасса полностью или частично заблокирована, либо на ней или рядом работают маршалы. Ранее гонщиков обязывали существенно сбросить скорость, не обгонять и быть готовыми сменить направление движения или остановиться.
Новые требования Федерации устанавливают ограничение скорости под двойными желтыми флагами – это также относится к режимам машины безопасности и виртуальной машины безопасности.
Изменение объясняется тем, что раньше в режимах машины безопасности и виртуальной машины безопасности пилот мог, не нарушая «дельту», временно разогнаться, в том числе в месте, где произошел инцидент.
Гонщиков будут предупреждать о приближении к зоне двойных желтых флагов на дисплее руля и с помощью сигнала по радио.
В «Ф-1» стучатся 6 команд: проект агента Мазепина, «Кадиллак», две азиатские и равногендерная (на деньги арабов!)
Просто несколько заголовков из гугла про систему наказаний в F1 от Codemasters (если умеешь немного на английском):
"The penalty system is honestly a joke"
"The penalty system is a pain"
"Fix the penalty system please !"
"Worst penalty system in history"