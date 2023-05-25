ФИА ввела ограничение скорости под двойными желтыми флагами

Теги Гран-при Монако ФИА Формула-1 регламент Авто

ФИА ужесточила правила «Формулы-1», связанные с двойными желтыми флагами, перед Гран-при Монако.

Такие флаги появляются, когда трасса полностью или частично заблокирована, либо на ней или рядом работают маршалы. Ранее гонщиков обязывали существенно сбросить скорость, не обгонять и быть готовыми сменить направление движения или остановиться.

Новые требования Федерации устанавливают ограничение скорости под двойными желтыми флагами – это также относится к режимам машины безопасности и виртуальной машины безопасности.

Изменение объясняется тем, что раньше в режимах машины безопасности и виртуальной машины безопасности пилот мог, не нарушая «дельту», временно разогнаться, в том числе в месте, где произошел инцидент.

Гонщиков будут предупреждать о приближении к зоне двойных желтых флагов на дисплее руля и с помощью сигнала по радио.

В «Ф-1» стучатся 6 команд: проект агента Мазепина, «Кадиллак», две азиатские и равногендерная (на деньги арабов!)

2 комментария

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orkolm
Ответ Ascari
Фиа пора переносить Ф1 в виртуал. Только там можно соблюдать все из правила и ограничения. И наказания там будут по - факту, а не по настроению/предпочтению судей
Угу, в виртуале будет лучше...

Просто несколько заголовков из гугла про систему наказаний в F1 от Codemasters (если умеешь немного на английском):

"The penalty system is honestly a joke"
"The penalty system is a pain"
"Fix the penalty system please !"
"Worst penalty system in history"
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