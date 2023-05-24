Гран-при Монако-2023. Расписание трансляций

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Sports.ru представляет календарь шестого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Монако.

Заезды «Формулы-1»«Формулы-2» и «Формулы-3» на городской трассе в Монте-Карло покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Монте-Карло
25-28 мая 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 14:30 ☁️
2-я практика: 18:00 ☁️
 
Суббота
 
3-я практика: 13:30 🌧️
Квалификация: 17:00 🌧️
 
Воскресенье
 
Гонка: 16:00 🌧️
 
Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»
 
Четверг
 
Практика «Ф-3»: 14:30
Практика «Ф-2»: 16:00
 
Пятница
 
Квалификация «Ф-3»: 12:10
Квалификация «Ф-2»: 16:10
 
Суббота
 
1-я гонка «Ф-3»: 12:00
1-я гонка «Ф-2»: 15:15
 
Воскресенье
 
2-я гонка «Ф-3»: 9:00
2-я гонка «Ф-2»: 10:40
 
время московское
 

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12 комментариев

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うちはイタチ
Ответ Рнпрл Аари
Или наоборот шоу с кучей желтых флагов
когда такое было? в последнее время дождь = красный флаг и никакого шоу
+4
-1
+3
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signori
а где четверговая практика? ничего святого у этих американцев
+2
-1
+1
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Nikola Poppop31
Верим и ждём обновления Mercedes и хорошую гонку :)
+2
-2
0
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Birdman
Так долго не было гонок, что даже практики хочется посмотреть
+1
-1
0
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MP423
Ответ signori
а где четверговая практика? ничего святого у этих американцев
Не чтут традиции(
+1
-1
0
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