Гран-при Монако-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь шестого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Монако.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на городской трассе в Монте-Карло покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Монте-Карло
25-28 мая 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 ☁️
2-я практика: 18:00 ☁️
Суббота
3-я практика: 13:30 🌧️
Квалификация: 17:00 🌧️
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌧️
Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»
Четверг
Практика «Ф-3»: 14:30
Практика «Ф-2»: 16:00
Пятница
Квалификация «Ф-3»: 12:10
Квалификация «Ф-2»: 16:10
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 12:00
1-я гонка «Ф-2»: 15:15
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:00
2-я гонка «Ф-2»: 10:40
время московское
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