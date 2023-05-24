Гран-при Монако-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь шестого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Монако.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на городской трассе в Монте-Карло покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Монте-Карло

25-28 мая 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 ☁️

2-я практика: 18:00 ☁️

Суббота

3-я практика: 13:30 🌧️

Квалификация: 17:00 🌧️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌧️

Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»

Четверг

Практика «Ф-3»: 14:30

Практика «Ф-2»: 16:00

Пятница

Квалификация «Ф-3»: 12:10

Квалификация «Ф-2»: 16:10

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 12:00

1-я гонка «Ф-2»: 15:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:00

2-я гонка «Ф-2»: 10:40

время московское

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