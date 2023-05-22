Сириль Абитебуль: «Алонсо – пожалуй, наиболее совершенный гонщик на Земле»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Альфа Таури Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Хендэ Рено Сириль Абитебуль Авто

Сириль Абитебуль считает, что Фернандо Алонсо выделяется на фоне любого другого пилота.

Французский менеджер работал в «Рено» вместе с Алонсо и Карлосом Сайнсом, ныне выступающими за «Астон Мартин» и «Феррари», соответственно. Сейчас Абитебуль возглавляет гоночную программу «Хендэ».

– В прошлом вы уже взаимодействовали с испанскими гонщиками – Фернандо Алонсо и Карлосом Сайнсом. Какие у вас остались воспоминания?

– Это очень вовлеченные, профессиональные, дисциплинированные и весьма рациональные пилоты. В то же время они представляют испанский мир, и мне удается хорошо ладить с такими людьми.

Внимание Карлоса к деталям впечатляет, особенно к механическим составляющим машины, он словно инженер. И он помогал нам развивать болид, когда еще был в «Торо Россо».

Фернандо не нуждается в представлении. Пожалуй, он наиболее совершенный гонщик на Земле, и приятно вновь видеть его на вершине «Формулы-1».

Алонсо постоянно улыбается и светит милотой. Такого Фернандо «Ф-1» не видела десятилетие!

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2 комментария

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irs118return
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Ответ Великий Алонсо
Спасибо за приятные слова. Это действительно так, Фернандо идеален во всем. Квалификации? Пожалуйста. Старты? Пожалуйста. Мастерство? Пожалуйста. Интеллект? Пожалуйста. Бойцовский характер? Пожалуйста. И так далее.... этот список можно долго продолжать, Алонсо совершенный спортсмен без слабых мест.
вот на твоё выражение лица посмотреть когда ты пишешь про Алонсо)))
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Великий Алонсо
Спасибо за приятные слова. Это действительно так, Фернандо идеален во всем. Квалификации? Пожалуйста. Старты? Пожалуйста. Мастерство? Пожалуйста. Интеллект? Пожалуйста. Бойцовский характер? Пожалуйста. И так далее.... этот список можно долго продолжать, Алонсо совершенный спортсмен без слабых мест.
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