Сириль Абитебуль: «Алонсо – пожалуй, наиболее совершенный гонщик на Земле»
Сириль Абитебуль считает, что Фернандо Алонсо выделяется на фоне любого другого пилота.
Французский менеджер работал в «Рено» вместе с Алонсо и Карлосом Сайнсом, ныне выступающими за «Астон Мартин» и «Феррари», соответственно. Сейчас Абитебуль возглавляет гоночную программу «Хендэ».
– В прошлом вы уже взаимодействовали с испанскими гонщиками – Фернандо Алонсо и Карлосом Сайнсом. Какие у вас остались воспоминания?
– Это очень вовлеченные, профессиональные, дисциплинированные и весьма рациональные пилоты. В то же время они представляют испанский мир, и мне удается хорошо ладить с такими людьми.
Внимание Карлоса к деталям впечатляет, особенно к механическим составляющим машины, он словно инженер. И он помогал нам развивать болид, когда еще был в «Торо Россо».
Фернандо не нуждается в представлении. Пожалуй, он наиболее совершенный гонщик на Земле, и приятно вновь видеть его на вершине «Формулы-1».
Алонсо постоянно улыбается и светит милотой. Такого Фернандо «Ф-1» не видела десятилетие!
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