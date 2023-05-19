Ландо Норрис: «Пиастри нормальный, трудолюбивый парень. Мы отлично сработались»

Пилот « » рассказал о том, что хорошо сработался с новым напарником , который заменил в команде Даниэля Риккардо.

«Он отличный парень. Очень обычный, нормальный, трудолюбивый. Так что да, мы отлично сработались. В сравнении с тем, что было с Даниэлем, разница чувствуется, хотя нам все равно весело и мы отлично проводим время.

В то же время Оскар очень быстр – так что сейчас напарник, возможно, подгоняет меня сильнее, чем в последние пару лет.

При этом в сравнении с тем, как мы работали с Даниэлем в прошлом году, в целом ситуация мало чем изменилась.

Возможно, команда чуть больше полагается на меня в плане знаний в контексте того, как мы работали в предыдущие годы, чтобы оценить процесс развития от сезона к сезону и так далее.

В остальном же обе стороны боксов, оба гонщика рассказывают о своих ощущениях, о происходящем с машиной и о том, что хотят от нее получить, и здесь у нас все хорошо согласуется.

Я бы не сказал, что у нас одинаковый стиль пилотажа, но наши комментарии и жалобы как правило совпадают. Мне кажется, это хороший знак», – рассказал Норрис.

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