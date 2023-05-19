Ландо Норрис: «Пиастри нормальный, трудолюбивый парень. Мы отлично сработались»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, что хорошо сработался с новым напарником Оскаром Пиастри, который заменил в команде Даниэля Риккардо.

«Он отличный парень. Очень обычный, нормальный, трудолюбивый. Так что да, мы отлично сработались. В сравнении с тем, что было с Даниэлем, разница чувствуется, хотя нам все равно весело и мы отлично проводим время.

В то же время Оскар очень быстр – так что сейчас напарник, возможно, подгоняет меня сильнее, чем в последние пару лет.

При этом в сравнении с тем, как мы работали с Даниэлем в прошлом году, в целом ситуация мало чем изменилась.

Возможно, команда чуть больше полагается на меня в плане знаний в контексте того, как мы работали в предыдущие годы, чтобы оценить процесс развития от сезона к сезону и так далее.

В остальном же обе стороны боксов, оба гонщика рассказывают о своих ощущениях, о происходящем с машиной и о том, что хотят от нее получить, и здесь у нас все хорошо согласуется.

Я бы не сказал, что у нас одинаковый стиль пилотажа, но наши комментарии и жалобы как правило совпадают. Мне кажется, это хороший знак», – рассказал Норрис.

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2 комментария

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мать Зетмира
Ответ Корицкий
Все это конечно мило и по-дружески, но на них вдвоем хочется посмотреть в быстрой машине, которая хоть немного способна конкурировать. Я думаю, что тогда и комментарии про совместную работу сразу изменятся ))
Так это не только у них, у любой пары пилотов в быстрой машине всегда меняются отношения в худшую сторону.
+3
0
+3
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Корицкий
Все это конечно мило и по-дружески, но на них вдвоем хочется посмотреть в быстрой машине, которая хоть немного способна конкурировать.

Я думаю, что тогда и комментарии про совместную работу сразу изменятся ))
+1
0
+1
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