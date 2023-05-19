Дэвид Култхард: «Непрерывное участие в различных гонках в то время, что Алонсо провел вне «Формулы-1», очень здорово ему помогло»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о секретах успеха Фернандо Алонсо.

Испанец вернулся в «Ф-1» после нескольких лет отсутствия, но не растерял форму, а в нынешнем сезоне, несмотря на возраст, остается одним из быстрейших гонщиков в пелотоне.

Култхард провел параллели между Алонсо и , который в свое время тоже возвращался в «Формулу-1» после длительного перерыва, но в отличие от испанца не сумел продемонстрировать былую скорость.

«Когда Фернандо Алонсо ушел из «Формулы-1», он сразу пошел выступать в гонках спорткаров. Он пробовал себя в «Индикаре», проехал «Дакар», у него есть свой картинговый трек. Таким образом, он непрерывно продолжал находиться в гоночном режиме, что помогает сохранить остроту ума.

Есть такое выражение – не впускайте в себя старика. Или старуху. Если вы впускаете в себя старость, то в конечном счете становитесь тем, кем становитесь. А можно продолжать бороться и сохранять в себе дух молодости до тех пор, пока это будет позволять природа.

Тут можно провести сравнение с Михаэлем Шумахером, который тогда завершил карьеру и прекратил участвовать в гонках вообще, затем внезапно вернулся для участия в мотогонках, попал в аварию и сломал себе один из позвонков. И к моменту его возвращения в «Формулу-1» с его последней гонки прошло три года.

Он по-прежнему мог выполнять все движения. Он по-прежнему оставался невероятной личностью. Но он уже не был так же хорош, как раньше, и ему было за 40, его время ушло.

Так что да, я думаю, что непрерывное участие в различных гонках в то время, что Фернандо провел вне «Формулы-1», очень здорово ему помогло», – рассказал Култхард.

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