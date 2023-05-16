Ланс Стролл: «С Алонсо прекрасная синергия, я получаю удовольствие от совместной работы»

Ланс Стролл сообщил о «синергии» при взаимодействии с Фернандо Алонсо.

Канадский гонщик познакомился с будущим напарником по « » в возрасте 12 лет: двукратный чемпион мира выступал за « », а стал юниором Скудерии.

«Я бы не сказал, что мы взаимодействовали, когда мне было 12, я был просто фанатом. Но да, сейчас в команде прекрасная динамика. Безусловно, я получаю удовольствие от работы вместе с ним. Он невероятно талантливый, разбирающийся, опытный гонщик, мотивированный на то, чтобы каждый день выжимать из себя все. Я испытываю к нему огромное уважение.

Он показывает свой максимум уже… сколько он лет в «Ф-1»? Не знаю, больше 20? Когда видишь такую нацеленность и мотивацию, испытываешь уважение.

В команде отличная синергия, и болид приятно пилотировать. Я считаю, у нас прекрасные отношения, и мы оба пытаемся выжать из машины больше каждый уик-энд», – поделился соображениями Стролл.

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