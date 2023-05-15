Стефано Доменикали о доминировании «Ред Булл»: «Ф-1» не может вмешиваться в расклад сил»

Стефано Доменикали сообщил, что «Формула-1» не должна вставлять «Ред Булл» палки в колеса.

Чемпионы мира выиграли все пять гонок сезона-2023 и сделали четыре дубля.

«Надо честно признаться: в нынешнем году «Ред Булл» сработал лучше остальных, это факт. Но было бы опрометчиво заявлять, что чемпионат закончен.

Мы не можем вмешиваться в расклад сил. Я убежден, что наши действия, связанные с финансовым регламентом, помогут минимизировать разрыв в техническом плане», – сказал руководитель «Ф-1» на мероприятии Financial Times.

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