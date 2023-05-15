Стефано Доменикали о доминировании «Ред Булл»: «Ф-1» не может вмешиваться в расклад сил»

Теги Ред Булл Стефано Доменикали Формула-1 регламент Авто

Стефано Доменикали сообщил, что «Формула-1» не должна вставлять «Ред Булл» палки в колеса.

Чемпионы мира выиграли все пять гонок сезона-2023 и сделали четыре дубля.

«Надо честно признаться: в нынешнем году «Ред Булл» сработал лучше остальных, это факт. Но было бы опрометчиво заявлять, что чемпионат закончен.

Мы не можем вмешиваться в расклад сил. Я убежден, что наши действия, связанные с финансовым регламентом, помогут минимизировать разрыв в техническом плане», – сказал руководитель «Ф-1» на мероприятии Financial Times.

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5 комментариев

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Анатолий Зубков
Формула-1, может, и не должна. Для этого есть Пирелли. В 2005 году Феррари таким способом замедлили. Посмотрим, как новые шины повлияют на расклад сил. Представляю, как тут будет подгорать у Луки и его прихожан, если преимущество Ред Булл ещё увеличится после новых шин.
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Ascari
Вот сейчас смешно было)) фиа не вставляет палки в колёса и не вмешивается в борьбу))
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Анатолий Зубков
Ответ grag68
У мерса такое ведро, что пирелли тут точно не помогут
Сразу видно последователя учения Луки о читербулле, фиастаппене и украденной чашке. Ведро, корыто. :)
Мерс по скорости в первых гонках второй-четвертый в зависимости от трассы. Я понимаю, что вы привыкли к космолёту типа нынешнего Ред Булл, на котором сэр превозмогал в закат с лучшими кругами на убитом харде, но 2-4 болид по скорости - это далеко не ведро. И чё-то есть ощущение, что Мерс после обновлений и новых шин еще лучше поедет.
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grag68
Ответ Анатолий Зубков
Формула-1, может, и не должна. Для этого есть Пирелли. В 2005 году Феррари таким способом замедлили. Посмотрим, как новые шины повлияют на расклад сил. Представляю, как тут будет подгорать у Луки и его прихожан, если преимущество Ред Булл ещё увеличится после новых шин.
У мерса такое ведро, что пирелли тут точно не помогут
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