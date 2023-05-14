Гельмут Марко о перспективах Переса: «Мне кажется, у «Ред Булл» один из сильнейших составов пилотов в «Формуле-1»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что руководство команды не планирует прекращать сотрудничество с Серхио Пересом.

В последние недели в прессе начала появляться информация о недовольстве Пересом со стороны Ферстаппена и возможной смене напарника для действующего чемпиона по окончании сезона.

«Он подписал с нами двухлетний контракт. Который включает в себя и сезон-2024. И с учетом уровня выступлений Переса мы не имеем ничего против продолжения сотрудничества.

В команде отличная атмосфера. Гонщики с уважением относятся друг к другу. Мне кажется, у «Ред Булл» один из сильнейших составов пилотов в «Формуле-1», – рассказал Марко.

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2 комментария

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Kanan Jarrus
типа сильнейший - из-за макса, а один из - из-за переса
😭
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+2
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United_LP
Ща придет один и расскажет, что в АМ сильнейший
0
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0
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