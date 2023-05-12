Ферстаппен выступит в виртуальной гонке «24 часа Нюрбургринга»

Пилот « » выступит в виртуальной гонке «24 часа ».

Гонка будет проходить в гоночном симуляторе iRacing. Ферстаппен традиционно будет участвовать в гонке в составе киберспортивной команды «Редлайн».

Сама гонка будет проводиться на комбинированной версии трассы «Нюрбургринг», включающую в себя «Нордшляйфе». Старт заезда намечен на 16:30 по московскому времени в субботу.

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