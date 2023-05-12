Ферстаппен выступит в виртуальной гонке «24 часа Нюрбургринга»

Теги Ред Булл Формула-1 Нюрбургринг Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выступит в виртуальной гонке «24 часа Нюрбургринга».

Гонка будет проходить в гоночном симуляторе iRacing. Ферстаппен традиционно будет участвовать в гонке в составе киберспортивной команды «Редлайн».

Сама гонка будет проводиться на комбинированной версии трассы «Нюрбургринг», включающую в себя «Нордшляйфе». Старт заезда намечен на 16:30 по московскому времени в субботу.

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2 комментария

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& Co1366
Вот он, оказывается, залог успеха Макса: оттачивание техники на ... симуляторе!
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