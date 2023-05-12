Дэвид Култхард: «Это лучший болид, которым Расселл управлял за всю карьеру. Для Хэмилтона это не так»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о текущей ситуации в « ».

Култхард рассказал о причина, по которым зачастую удается смотреться лучше .

«Это лучший болид, которым Джордж Расселл управлял за всю свою карьеру – ведь не стоит забывать, что до этого он выступал только за «Уильямс». А вот для Льюиса это далеко не лучшая машина, которой он управлял.

Его мысли находятся в другом месте, машина с ним не общается, не играет на его сильные стороны – как вы сами можете видеть, Хэмилтону приходится бороться с машиной, которая ведет себя не очень стабильно.

Так что мы получаем двух гонщиков, находящихся на совсем разных этапах карьеры. Но Льюис по-прежнему силен, просто он не сможет проявить себя до тех пор, пока «Мерседес» не станет столь же могущественным, как раньше.

Джордж же просто старается выступать стабильно. Это лучший болид, на котором он когда-либо гонялся, поэтому у него нет такого багажа, как у Льюиса, который постоянно думает: «Стоит ли мне подписываться еще на год? Смогу ли я выиграть еще один чемпионский титул?» Так что у Льюиса намного больше забот.

Джордж блестяще справляется со своей работы, для команды он стал очень ценным активом. Это не значит, что Льюис тоже этого не делает. Просто сейчас машина с ним не разговаривает. Когда это случится, то можно ожидать, что Льюис покажет Джорджу, как выиграл семь титулов чемпиона «Формулы-1», – рассказал Култхард.

Теперь Хэмилтон пропускает напарника по первой же просьбе «Мерседеса». Ноль возражений!