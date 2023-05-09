«Альпин» планирует использовать новый симулятор к 2025 году

Теги Формула-1 Отмар Сафнауэр Альпин Авто

Отмар Сафнауэр поделился информацией о новом симуляторе «Альпин».

В обозримом будущем французская команда «Формулы-1» намерена внедрить новый симулятор и расширить аэродинамический отдел, сообщил руководитель «Альпин». Планы по симулятору только что одобрили, работа на нем должна начаться к 2025 году.

«Если у тебя идеальные или близки к тому инструменты для симуляций, ты начинаешь уик-энд в условиях, близких к оптимальным.

Мы наняли людей для помощи с более точными симуляциями. Если получается провести всю эту работу до выезда на трассу, ты ближе к конечному итогу.

В «Ред Булл» аэродинамикой занимаются 50 человек, у нас 38, и мы хотим вырасти до 45. Так что у нас есть места для семи или восьми старших специалистов по аэродинамике», – пояснил Сафнауэр.

Менеджер также прокомментировал слухи о продаже четверти команды американскому автодилеру AutoNation:

«Я напрямую не вовлечен в продажу акций, но когда и если это случится, будет объявление.

Приятно, что люди нами интересуются. И я уверен: если мы получим такое вливание, то вложимся в инфраструктуру».

«Альпин» продала 25 процентов команды за $212 млн автодилеру из США (Джо Сейвард)

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Оформили предзаказ на EA F1 23
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ibra207
Ну тогда им просто необходим спец в этом деле.
Мик как раз к этому времени мерсовский доломает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Ответ Schiaff1no
Оформили предзаказ на EA F1 23
Там кстати впервые за 9 лет красные флаги будут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий