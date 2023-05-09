«Альпин» планирует использовать новый симулятор к 2025 году

Отмар Сафнауэр поделился информацией о новом симуляторе «Альпин».

В обозримом будущем французская команда «Формулы-1» намерена внедрить новый симулятор и расширить аэродинамический отдел, сообщил руководитель «Альпин». Планы по симулятору только что одобрили, работа на нем должна начаться к 2025 году.

«Если у тебя идеальные или близки к тому инструменты для симуляций, ты начинаешь уик-энд в условиях, близких к оптимальным.

Мы наняли людей для помощи с более точными симуляциями. Если получается провести всю эту работу до выезда на трассу, ты ближе к конечному итогу.

В «Ред Булл» аэродинамикой занимаются 50 человек, у нас 38, и мы хотим вырасти до 45. Так что у нас есть места для семи или восьми старших специалистов по аэродинамике», – пояснил Сафнауэр.

Менеджер также прокомментировал слухи о продаже четверти команды американскому автодилеру AutoNation:

«Я напрямую не вовлечен в продажу акций, но когда и если это случится, будет объявление.

Приятно, что люди нами интересуются. И я уверен: если мы получим такое вливание, то вложимся в инфраструктуру».

«Альпин» продала 25 процентов команды за $212 млн автодилеру из США (Джо Сейвард)