Никита Мазепин о 9 мая: «Сегодня память соединяет несколько поколений и миллионы семей»

Теги Формула-1 Никита Мазепин День Победы Авто

Никита Мазепин выложил пост, посвященный Дню Победы.

«Сегодня наша память соединяет несколько поколений и миллионы семей.

С 9 мая!» – написал в соцсетях бывший пилот «Формулы-1».

Фонд Мазепина обратился к Томасу Баху: «Все без исключения спортсмены должны иметь равные условия для допуска к участию в Олимпийских играх»

Никита Мазепин: «Если снимутся санкции, готов выступать в «Ф-1». Я в правильном весе, в форме»

7 комментариев

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Shadow1882
Ого Никите фото обновили!
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Дмитрий Дудников
«Сегодня наша память соединяет несколько поколений и миллионы семей»

А миллионы моей семьи - пускай всегда будут с ней, возможно хотелось добавить Никите.
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Антон
Новости сегодня прям бьют ключом. Хасбик подрифтовал, Мазепин поздравил. Держите в курсе.
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ALMANAC
Ответ Shadow1882
Ого Никите фото обновили!
Зато Гасли все еще в РБ. Играл бы ноунеймом в медиалиге, каждый месяц обновляли
+1
0
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Shadow1882
Ответ ALMANAC
Зато Гасли все еще в РБ. Играл бы ноунеймом в медиалиге, каждый месяц обновляли
Перес лет 10 со старой фоткой времён Заубер висел до недавних пор)
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