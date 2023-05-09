Никита Мазепин о 9 мая: «Сегодня память соединяет несколько поколений и миллионы семей»
Никита Мазепин выложил пост, посвященный Дню Победы.
«Сегодня наша память соединяет несколько поколений и миллионы семей.
С 9 мая!» – написал в соцсетях бывший пилот «Формулы-1».
Фонд Мазепина обратился к Томасу Баху: «Все без исключения спортсмены должны иметь равные условия для допуска к участию в Олимпийских играх»
Никита Мазепин: «Если снимутся санкции, готов выступать в «Ф-1». Я в правильном весе, в форме»
А миллионы моей семьи - пускай всегда будут с ней, возможно хотелось добавить Никите.