Фредерик Вассер: «Нам не хватало стабильности. «Феррари» нужно сделать шаг вперед в работе с шинами»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Гран-при Майами Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Майами, который сложился для Скудерии неудачно.

«Тяжелый уик-энд и тяжелая гонка. В субботу у нас был хороший темп, но в итоге у нас не сложилось. В воскресенье, на самом деле, ситуация была похожей.

Первый отрезок сложился для Карлоса хорошо. На первом отрезке он потерял 5 секунд, а вот на втором отрезке уже 25 секунд. Мы были слишком нестабильны – и в отношении работы двух болидов, и в темпе прохождения кругов. И нам нужно разобраться в происходящем.

На самом деле в гонке все было не настолько плохо, как можно показаться, были и нормальные отрезки. Как я уже сказал, первый отрезок на «медиуме» Карлос провел хорошо, эта часть гонки сложилась для него неплохо. В случае с Шарлем все было наоборот – временами он неплохо смотрелся по ходу второго отрезка, но вот первая часть гонки получилась для него очень трудной.

Мы изучим все данные, для нас это важно. Шарль намного лучше смотрелся на «харде», а вот Карлос на «медиуме». При этом даже на одном и том же комплекте шин пилотам не хватало стабильности и круги сильно отличались друг от друга.

Так что нам нужно во всем разобраться. При этом были и позитивные моменты – взять тот же темп в квалификации. Но вот в гонке нам не хватило стабильности и усилий команды оказалось недостаточно. И нам нужно разобраться в причинах.

Не думаю, что эта нестабильность связана с привезенным обновлениями болида. В субботу темп был хорош. Скорее это вопрос работы с шинами. Нам явно нужно сделать шаг вперед в данной области», – рассказал Вассер.

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7 комментариев

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LeChat Ostrowski
мы уж почти похоронили некоторых в своё время великих классиков типа МакЛарена и Вилльямс из-за "не совсем" компетентного управления, а у Вассёра его первый пилот половину гонки не может обогнать болид команды, которому Феррари осуществляет основные технологические услуги. да, РБ далеко, но вас блин бывшая Форс Индия объезжает уже..
+11
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+11
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Совесть Черданцева
Проблема была не в Бинотто
+9
-1
+8
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Эдуард Элверс
ГоспАди! Я болею за скудерию с 1998 года! Как же надоело видеть подобные комментарии руководителей и гонщиков. У вас прекрасный бюджет почему вы никак не можете навязать борьбу лидерам!
+7
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+7
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ALMANAC
Ах эти клишированные фразы)
+2
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Рнпрл Аари
Бинотто, переодевайся мы тебя узнали!
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Shico_I
Ответ Совесть Черданцева
Проблема была не в Бинотто
Тачку эту при Бинотто делали
0
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Бехруз Каримов
Ответ LeChat Ostrowski
мы уж почти похоронили некоторых в своё время великих классиков типа МакЛарена и Вилльямс из-за "не совсем" компетентного управления, а у Вассёра его первый пилот половину гонки не может обогнать болид команды, которому Феррари осуществляет основные технологические услуги. да, РБ далеко, но вас блин бывшая Форс Индия объезжает уже..
сильно: но вас блин бывшая Форс Индия объезжает
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