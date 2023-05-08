Фредерик Вассер: «Нам не хватало стабильности. «Феррари» нужно сделать шаг вперед в работе с шинами»

Руководитель « » подвел итоги , который сложился для Скудерии неудачно.

«Тяжелый уик-энд и тяжелая гонка. В субботу у нас был хороший темп, но в итоге у нас не сложилось. В воскресенье, на самом деле, ситуация была похожей.

Первый отрезок сложился для Карлоса хорошо. На первом отрезке он потерял 5 секунд, а вот на втором отрезке уже 25 секунд. Мы были слишком нестабильны – и в отношении работы двух болидов, и в темпе прохождения кругов. И нам нужно разобраться в происходящем.

На самом деле в гонке все было не настолько плохо, как можно показаться, были и нормальные отрезки. Как я уже сказал, первый отрезок на «медиуме» провел хорошо, эта часть гонки сложилась для него неплохо. В случае с все было наоборот – временами он неплохо смотрелся по ходу второго отрезка, но вот первая часть гонки получилась для него очень трудной.

Мы изучим все данные, для нас это важно. Шарль намного лучше смотрелся на «харде», а вот Карлос на «медиуме». При этом даже на одном и том же комплекте шин пилотам не хватало стабильности и круги сильно отличались друг от друга.

Так что нам нужно во всем разобраться. При этом были и позитивные моменты – взять тот же темп в квалификации. Но вот в гонке нам не хватило стабильности и усилий команды оказалось недостаточно. И нам нужно разобраться в причинах.

Не думаю, что эта нестабильность связана с привезенным обновлениями болида. В субботу темп был хорош. Скорее это вопрос работы с шинами. Нам явно нужно сделать шаг вперед в данной области», – рассказал Вассер.

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