Стефано Доменикали: «Ф-1» не хочет проводить спринты на всех Гран-при»

Руководитель «Формулы-1» не собирается организовывать спринты на каждом этапе.

Стефано Доменикали высказался впервые после введения нового формата с двумя квалификациями – он был опробован на . По информации итальянской прессы, владельцы чемпионата намерены повысить количество спринтов с шести до десяти в следующем году.

«Мы не хотим, чтобы в будущем сложилась ситуация, когда спринт-формат используется на всех гонках. Мы хотим, что таких этапов было ограниченное количество – может, треть календаря, хотим создать что-то особенное, если говорить о соперничестве. Должна сохраняться спортивная ценность трофеев и, разумеется, учитываться коммерческие вопросы. На мой взгляд, это верный путь», – сказал Доменикали.

Менеджер подчеркнул, что все виды спорта вынуждены время от времени менять правила:

«Я вижу тренд на то, что во всем спорте нет стабильности, скажем так – регламент меняется. Мы следим за тем, что произошло в бейсболе, в НБА. Все профессиональные лиги должны прислушиваться к новым запросам со стороны болельщиков, промоутеров и партнеров, которые хотят большей зрелищности».

Доменикали считает, что эксперимент в Баку прошел успешно, но не исключил, что изменения еще будут:

«Идея в том, чтобы во время гоночного уик-энда на трассе всегда что-то происходило. И результат первого такого этапа в нынешнем году очень вдохновляет. Каждый из наших партнеров, промоутеров, медиапартнеров, а также команд высказывался очень позитивно. Конечно, мы посмотрим, можно ли извлечь какие-либо уроки, чтобы стать еще лучше. Но в целом первый уик-энд со спринтом прошел отлично.

Когда меняешь что-то в очень стандартизированной экосистеме, реакция заядлых фанатов меняется медленно – так происходит всегда. Но новые болельщики обычно демонстрируют очень и очень позитивную реакцию».

Владельцы «Формулы-1» нацелены на 10 спринтов в 2024 году (It.motorsport)

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