Карлос Сайнс: «Подбирать настройки стало сложнее, в этом году машина стала более чувствительной во многих областях»

Пилот «Феррари» поделился мнением о том, как для него складывается нынешний сезон.

Сайнс отметил трудности, с которыми сталкивается при работе с болидом, но при этом уверен, что чувствует себя за рулем вполне комфортно.

«Да, за исключением этапа в Баку, где уик-энд для меня можно просто списать – надеюсь, это было разовое событие. В этом году подбирать для машины идеальные настройки действительно стало сложнее.

Машина стала более чувствительной во многих областях, и в этом году нам приходится бороться со многими вещами, начиная еще с предсезонных тестов, и стараясь найти оптимальный вариант настроек. Но мы добились заметного прогресса к настоящему моменту и мне кажется, что я достаточно хорошо понимаю особенности работы нашего болида.

В конечном счете вы все равно отдадите предпочтение быстрой в целом машине, даже если для нее трудно подобрать идеальные настройки. Мне кажется, что сейчас «Ред Булл» просто быстрее, причем везде – и особенно в гонке, если смотреть на то, что было в Баку.

Думаю, возможности нашей текущей машины ограничивает то, как она ведет себя на грани возможностей, что к ней сложно подобрать идеальные настройки. И что эта машина сильно зависит от настроек, как мы видели с первых же дней тестов. Но мы стараемся улучшить ситуацию», – рассказал Сайнс.

«Феррари» теперь берет поулы и подиумы, а Сайнс отстает почти на секунду в квале и на полкруга в гонке. В чем дело?