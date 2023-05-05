Джордж Расселл об инциденте с Ферстаппеном в Баку: «Очевидно, Макс был весьма разочарован моим обгоном, но это гонки, тут такое случается»

Пилот « » считает, что инцидент с в Баку остался в прошлом.

Во время спринта Гран-при Азербайджана Расселл атаковал « » Ферстаппена. Между пилотами произошел контакт. После гонки голландец неоднократно высказывал прессе свое недовольство по поводу действий соперника. Джордж, наоборот, не видит никаких проблем.

«Я продолжу ездить так, как всегда. Я имею в виду, что очень многое было сказано об этой ситуации, но, по-моему, все довольно просто. Я пошел на обгон, совершил его и поехал дальше. Очевидно, он [Макс] был весьма разочарован этим, но это гонки, тут такое случается. Мы здесь, чтобы бороться», – сказал Расселл.

Джорджа также спросили, не общался ли он с Ферстаппеном в течение этой недели, чтобы прояснить ситуацию:

«Нет. Я имею в виду, что опять же, с моей точки зрения, нечего прояснять. То есть я поприветствую его и скажу «привет», если он пройдет мимо. И я уверен, что мы пожмем руки, когда встретимся. Для меня это [инцидент в Баку] уже история, все осталось позади.

Я все еще уважаю его [Макса]. Я все еще думаю, что он отличный пилот. Очевидно, что можно многое наговорить сгоряча. Но да, проехали».

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