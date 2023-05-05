Джордж Расселл об инциденте с Ферстаппеном в Баку: «Очевидно, Макс был весьма разочарован моим обгоном, но это гонки, тут такое случается»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что инцидент с Максом Ферстаппеном в Баку остался в прошлом.

Во время спринта Гран-при Азербайджана Расселл атаковал «Ред Булл» Ферстаппена. Между пилотами произошел контакт. После гонки голландец неоднократно высказывал прессе свое недовольство по поводу действий соперника. Джордж, наоборот, не видит никаких проблем.

«Я продолжу ездить так, как всегда. Я имею в виду, что очень многое было сказано об этой ситуации, но, по-моему, все довольно просто. Я пошел на обгон, совершил его и поехал дальше. Очевидно, он [Макс] был весьма разочарован этим, но это гонки, тут такое случается. Мы здесь, чтобы бороться», – сказал Расселл.

Джорджа также спросили, не общался ли он с Ферстаппеном в течение этой недели, чтобы прояснить ситуацию:

«Нет. Я имею в виду, что опять же, с моей точки зрения, нечего прояснять. То есть я поприветствую его и скажу «привет», если он пройдет мимо. И я уверен, что мы пожмем руки, когда встретимся. Для меня это [инцидент в Баку] уже история, все осталось позади.

Я все еще уважаю его [Макса]. Я все еще думаю, что он отличный пилот. Очевидно, что можно многое наговорить сгоряча. Но да, проехали».  

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2 комментария

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dimany5555
Эта история, пока лучшее, что случилось в этом потрясающе скучном сезоне!
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