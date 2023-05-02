Макс Ферстаппен: «Тяжелые и жесткие болиды не позволяют выбирать разные траектории, как в 2015-2016 годах»

Макс Ферстаппен объяснил, как повышение массы меняет стиль управления машиной.

Пилот « » поделился мнением о том, почему в 2023 году снова возникли трудности с обгонами и вспомнил свои первые болиды в «Формуле-1». Макс упомянул повышение массы автомобилей: сегодняшние болиды весят как минимум 798 кг, в то время как в 2015-2016 годах лимит составлял 702 кг.

«Чем больше генерируется прижимной силы – а так, естественно, происходит каждый год – тем труднее обгонять, если регламент остается прежним. И, думаю, дело в массе машин, они довольно тяжелые, и на низких скоростях преследовать сложнее: любой крошечный срыв приводит к большому скольжению из-за такой массы, а шины перегреваются под нагрузкой.

Кроме того, болиды нового поколения нужно настраивать очень жестко, а, помню, в 2015-м или 2016-м можно было выбирать разные траектории, ехать по поребрикам. Не скажу, что те машины были мягкими, но они были гораздо мягче сегодняшних. Ты мог применять разные приемы, ехать по разным траекториям, а теперь это очень и очень трудно – болиды не позволяют», – заявил двукратный чемпион мира после Гран-при Азербайджана.

Кажется, Ферстаппен уже готов к уходу из «Ф-1» – а до конца контракта еще 5 лет. Так бесит накачка календаря

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