«Феррари» переманила из «Ред Булл» главу отдела разработки аэродинамики (Роберто Кинкеро)

Теги Феррари Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Лоран Мекьес Авто

Обозреватель итальянского подразделения Motorsport Роберто Кинкеро поделился подробностями о переходе двух инженеров из «Ред Булл» в «Феррари».

Согласно информации Кинкеро, одним из этих инженеров является Энрико Бальбо – глава отдела разработки аэродинамики в «Ред Булл». Бальбо работает на этой должности с 2018 года, а до этого работал в «Мерседесе».

Имя второго инженера остается неизвестным, однако сообщается, что именно данный специалист сыграл ключевую роль в разработке системы DRS, которая в «Ред Булл» используется в данный момент и которая дает команде существенное преимущество над конкурентами в скорости на прямых.

Сообщается, что данный специалист уже находится в Маранелло и приступил к работе над усовершенствованием текущего болида «Феррари».

Также в «Феррари» не исключают вероятности достичь договоренности с «Ред Булл» об ускорении перехода в Скудерию Энрико Бальбо. Считается, что в «Феррари» будут готовы заранее освободить от обязательств Лорана Мекьеса, который уже принял предложение стать руководителем «Альфа Таури» – второй команды концерна «Ред Булл». В ответ от «Ред Булл» потребуется сделать то же самое с Бальбо. В противном случае Бальбо сможет начать работу в «Феррари» только в 2024 году, а ситуация с переходом Мекьеса в любом случае остается неопределенной.

«Феррари» переманила из «Ред Булл» двух инженеров (CdS)

13 комментариев

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Антон Прокопчук
Вассер в деле!!! наконец -то хоть что-то начинает работать
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Volodya_A
Второй Ньюи может?
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Mr.Alien
Ответ Антон Прокопчук
Вассер в деле!!! наконец -то хоть что-то начинает работать
Звёздные войны Феррари: эпизод 2023 "Новая надежда") А если серьезно, то такими переманиваниями сотрудников Мерса, в какой-то части РБ и добился того превосходства, которое есть сейчас. Верил и верю в Вассера, думаю, он способен организовать чемпионскую команду. Правда, начать стоило бы с определения первого номера в команде, а пока с этим все ещё проблемы
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Alim Alim
Ответ Minuvert
У РБ итак все в ажуре, зачем им еще кто-то? Ньюи продлили, Макс на месте, можно клепать чемпионства без оглядки на конкурентов
само собой что РБ все устраивает. я про фанатов говорю. Лично я очень хочу что бы Чеко поборолся с Максом в этом году. хотя бы такая интрига. Вот мне вообще не интересно смотреть как РБ уезжают от всех на 10+ сек и едут себе спокойно. это гонки и чем больше там равных команд тем лучше.
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Scorpio
Там же обязательный отпуск обычно в контрактах, с чего бы бычкам достигать этой договоренности и усиливать прямых конкурентов, как бы это на данном этапе не звучало
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Lanc
Может, им проще купить болид Ред Булл и покрасить его в красный цвет?
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gja
шутить про красный Ред Булл уже можно? или это шутка следующего года?
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Alim Alim
Будет здорово если кто нибудь подтянется к РБ. В идеале было бы 3-4 примерно равных топа. В каком году Кадиллак и Ауди придут?
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Romeo Yankovich
нужно нанять парочку ребят, накачать одного лысого дедушку успокоительным, и с мешком на голове привезти на базу в Маранелло. вот тогда будет шаг вперёд, причём огромный
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Scorpio
Ответ Mr.Alien
Звёздные войны Феррари: эпизод 2023 "Новая надежда") А если серьезно, то такими переманиваниями сотрудников Мерса, в какой-то части РБ и добился того превосходства, которое есть сейчас. Верил и верю в Вассера, думаю, он способен организовать чемпионскую команду. Правда, начать стоило бы с определения первого номера в команде, а пока с этим все ещё проблемы
пусть тарантайку пилят и не мешают Леклеру с мостиками классными решениями, он свое сам возьмет
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Alim Alim
Ответ Mr.Alien
Звёздные войны Феррари: эпизод 2023 "Новая надежда") А если серьезно, то такими переманиваниями сотрудников Мерса, в какой-то части РБ и добился того превосходства, которое есть сейчас. Верил и верю в Вассера, думаю, он способен организовать чемпионскую команду. Правда, начать стоило бы с определения первого номера в команде, а пока с этим все ещё проблемы
А чего там определятся? Сайнс и близко не Леклер. Вообще не фанат Монегаска, но там вообще все ясно. Между Максом и Чеко разница в темпе меньше чем между этими двумя.
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Minuvert
Ответ Scorpio
Там же обязательный отпуск обычно в контрактах, с чего бы бычкам достигать этой договоренности и усиливать прямых конкурентов, как бы это на данном этапе не звучало
Джентльменское соглашение по взаимозачету
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Minuvert
Ответ Alim Alim
Будет здорово если кто нибудь подтянется к РБ. В идеале было бы 3-4 примерно равных топа. В каком году Кадиллак и Ауди придут?
У РБ итак все в ажуре, зачем им еще кто-то? Ньюи продлили, Макс на месте, можно клепать чемпионства без оглядки на конкурентов
0
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