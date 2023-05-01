«Феррари» переманила из «Ред Булл» главу отдела разработки аэродинамики (Роберто Кинкеро)

Обозреватель итальянского подразделения Motorsport Роберто Кинкеро поделился подробностями о переходе двух инженеров из «Ред Булл» в «Феррари».

Согласно информации Кинкеро, одним из этих инженеров является Энрико Бальбо – глава отдела разработки аэродинамики в «Ред Булл». Бальбо работает на этой должности с 2018 года, а до этого работал в «Мерседесе».

Имя второго инженера остается неизвестным, однако сообщается, что именно данный специалист сыграл ключевую роль в разработке системы DRS, которая в «Ред Булл» используется в данный момент и которая дает команде существенное преимущество над конкурентами в скорости на прямых.

Сообщается, что данный специалист уже находится в Маранелло и приступил к работе над усовершенствованием текущего болида «Феррари».

Также в «Феррари» не исключают вероятности достичь договоренности с «Ред Булл» об ускорении перехода в Скудерию Энрико Бальбо. Считается, что в «Феррари» будут готовы заранее освободить от обязательств Лорана Мекьеса, который уже принял предложение стать руководителем « » – второй команды концерна «Ред Булл». В ответ от «Ред Булл» потребуется сделать то же самое с Бальбо. В противном случае Бальбо сможет начать работу в «Феррари» только в 2024 году, а ситуация с переходом Мекьеса в любом случае остается неопределенной.

«Феррари» переманила из «Ред Булл» двух инженеров (CdS)