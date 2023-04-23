«Феррари» переманила из «Ред Булл» двух инженеров (CdS)

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Давид Саншес Авто

«Феррари» продолжает работу над усилением технического штаба.

По информации Corriere dello Sport, «Феррари» удалось переманить из «Ред Булл» двух инженеров. Специалисты начнут работу в «Феррари» с 2024 года, когда истечет срок их «обязательного отпуска».

В «Феррари» продолжается процесс смены персонала – так, Иньяки Руэда был смещен с поста главного стратега команды, а Давид Саншес ушел с поста главы отдела разработки аэродинамики и в будущем продолжит карьеру в «Макларене».

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3 комментария

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Рнпрл Аари
Больше интресно не кто они, а какова была их роль в РБ...
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Антон Прокопчук
вот эта да!!!! хорошие новости, ну хоть как-то менеджмент стал работать, возможно не без содействия Вассера.
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