«Феррари» переманила из «Ред Булл» двух инженеров (CdS)

«Феррари» продолжает работу над усилением технического штаба.

По информации Corriere dello Sport, «Феррари» удалось переманить из «Ред Булл» двух инженеров. Специалисты начнут работу в «Феррари» с 2024 года, когда истечет срок их «обязательного отпуска».

В «Феррари» продолжается процесс смены персонала – так, Иньяки Руэда был смещен с поста главного стратега команды, а Давид Саншес ушел с поста главы отдела разработки аэродинамики и в будущем продолжит карьеру в « ».

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