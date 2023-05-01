Ник де Врис о сходе: «Очень глупая и ненужная ошибка, я облажался. Надо поскорее забыть уик-энд»

Ник де Врис признал свою вину в сходе на Гран-при Азербайджане.

Пилот « » не смог продолжить борьбу после того, как задел стену в пятом повороте.

«Это исключительно моя ошибка, очень глупая и очень ненужная. Вина на мне, добавить нечего. Я разочарован собой. Что есть, то есть, я облажался и поплатился за это.

Можно извлечь позитивные моменты из этапа, и я постараюсь обратить на них внимание. Я рад, что в следующие выходные снова гонка, так что надо поскорее забыть этот уик-энд», – сказал Ник.

Напарник нидерландца Юки Цунода во второй раз в сезоне попал в топ-10. Де Врис и Логан Сарджент из « » остаются единственными пилотами «Формулы-1» без очков в сезоне-2023.

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