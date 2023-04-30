Джордж Расселл: «Разочарован 8-м местом – на кону потенциально стояло 5-е»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Ланс Стролл Джордж Расселл Гран-при Майами Авто

Джордж Расселл считает, что мог финишировать выше на Гран-при Азербайджана.

Гонщик «Мерседеса» закончил гонку восьмым. По мнению британца, главной причиной такого результата стал неудачный рестарт после режима машины безопасности, по ходу которого он пропустил нескольких соперников.

«Я немного разочарован, ведь я провел очень хороший старт, отыграл позиции, совершил очень хороший маневр перед появлением машины безопасности. А потом я широко заехал в первый поворот, чуть не врезался в Фернандо [Алонсо], потерял позицию по отношению к Лансу [Строллу]… сумбурный круг. Затем я также проиграл позицию Льюису [Хэмилтону].

В итоге финишировал восьмым, хотя на кону потенциально стояло пятое место. Но так бывает – нам нужно становиться быстрее и вернуться более сильными в Майами», – сообщил Расселл.

Джордж поделился мнением о грядущих обновлениях «Мерседеса»:

«Конечно, я на них надеюсь. Естественно, все будут привозить новинки, так что прогресс может оказаться не столь значительным, как можно ожидать. Но, надеюсь, мы сработаем лучше соперников. Сейчас «Ред Булл», разумеется, в своей лиге, команда легко приехала к победе».

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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2 комментария

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Александр Деев
Жора разочаровал сегодня. Тому же Пересу повезло с СК и он этой удачей воспользовался, а Рассел просто слил все за пару кругов.
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Merzus21
сам всё слил, не на что жаловаться.
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