Джордж Расселл: «Разочарован 8-м местом – на кону потенциально стояло 5-е»

Джордж Расселл считает, что мог финишировать выше на Гран-при Азербайджана.

Гонщик «Мерседеса» закончил гонку восьмым. По мнению британца, главной причиной такого результата стал неудачный рестарт после режима машины безопасности, по ходу которого он пропустил нескольких соперников.

«Я немного разочарован, ведь я провел очень хороший старт, отыграл позиции, совершил очень хороший маневр перед появлением машины безопасности. А потом я широко заехал в первый поворот, чуть не врезался в Фернандо [ ], потерял позицию по отношению к [Строллу]… сумбурный круг. Затем я также проиграл позицию [Хэмилтону].

В итоге финишировал восьмым, хотя на кону потенциально стояло пятое место. Но так бывает – нам нужно становиться быстрее и вернуться более сильными в », – сообщил Расселл.

поделился мнением о грядущих обновлениях «Мерседеса»:

«Конечно, я на них надеюсь. Естественно, все будут привозить новинки, так что прогресс может оказаться не столь значительным, как можно ожидать. Но, надеюсь, мы сработаем лучше соперников. Сейчас «Ред Булл», разумеется, в своей лиге, команда легко приехала к победе».

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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