Шарль Леклер: «Когда дело доходит до гоночного темпа, «Ред Булл» находится в другой лиге»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Азербайджана, на котором занял третье место.
«Когда дело доходит до гоночного темпа, ребята из «Ред Булл» находятся в другой лиге. Очень хороший квалификационный круг позволил нам выйти вперед, но удерживать эту позицию на дистанции 51 круга было просто невозможно, в гонке они намного быстрее нас. Им удалось найти что-то, чего мы пока найти не можем.
Да, в целом ощущения стали чуть лучше, но когда я вижу такой отрыв, мне трудно сказать, в какой степени нам удалось на самом деле сократить отставание. Соперники из «Астон Мартин» тоже были сегодня очень быстры, так что нас ждет много работы.
Фернандо сильно атаковал. Я с самого начала прекрасно понимал его намерения. В итоге борьба была плотной, но сегодня Фернандо все-таки был недостаточно близко к нам», – рассказал Леклер.
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