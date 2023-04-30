Шарль Леклер: «Когда дело доходит до гоночного темпа, «Ред Булл» находится в другой лиге»

Пилот « » подвел итоги , на котором занял третье место.

«Когда дело доходит до гоночного темпа, ребята из « » находятся в другой лиге. Очень хороший квалификационный круг позволил нам выйти вперед, но удерживать эту позицию на дистанции 51 круга было просто невозможно, в гонке они намного быстрее нас. Им удалось найти что-то, чего мы пока найти не можем.

Да, в целом ощущения стали чуть лучше, но когда я вижу такой отрыв, мне трудно сказать, в какой степени нам удалось на самом деле сократить отставание. Соперники из «Астон Мартин» тоже были сегодня очень быстры, так что нас ждет много работы.

Фернандо сильно атаковал. Я с самого начала прекрасно понимал его намерения. В итоге борьба была плотной, но сегодня все-таки был недостаточно близко к нам», – рассказал Леклер.

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