Шарль Леклер: «Когда дело доходит до гоночного темпа, «Ред Булл» находится в другой лиге»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Гран-при Азербайджана Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Азербайджана, на котором занял третье место.

«Когда дело доходит до гоночного темпа, ребята из «Ред Булл» находятся в другой лиге. Очень хороший квалификационный круг позволил нам выйти вперед, но удерживать эту позицию на дистанции 51 круга было просто невозможно, в гонке они намного быстрее нас. Им удалось найти что-то, чего мы пока найти не можем.

Да, в целом ощущения стали чуть лучше, но когда я вижу такой отрыв, мне трудно сказать, в какой степени нам удалось на самом деле сократить отставание. Соперники из «Астон Мартин» тоже были сегодня очень быстры, так что нас ждет много работы.

Фернандо сильно атаковал. Я с самого начала прекрасно понимал его намерения. В итоге борьба была плотной, но сегодня Фернандо все-таки был недостаточно близко к нам», – рассказал Леклер.

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3 комментария

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Paninaro
Хорошая гонка от Шарля, жаль, машина не уровня РБ.
+6
0
+6
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madrilenos
Ответ Paninaro
Хорошая гонка от Шарля, жаль, машина не уровня РБ.
уже есть прогресс. на одном уже круге Феррари очень быстра ( скил Шарля играет роль конечно). так что теперь нужно переходить и работать с гоночным темпом.
+4
0
+4
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Scorpio
Нормально. Мы большего и не ждали. Теперь дело за инженерами. Вассер наладил работу на мостике, вроде, может и обновщикам даст п..ды, чтобы не скучали по ходу сезона
+2
0
+2
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