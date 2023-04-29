Макс Ферстаппен о новом формате уик-энда: «Просто отправьте его в утиль. Это больше похоже на азартные игры, чем на гонки»

Пилот « » негативно высказался в отношении нового формата гоночного уик-энда, который проверяется на Гран-при Азербайджана.

«Просто отправьте весь этот формат в утиль. Мне кажется важным вернуться к тому, что у нас было, и убедиться, что каждая команда может бороться за победу. Вот, к чему мы должны стремиться, а не пытаться внедрить все эти штуки с целью искусственного повышения интереса к гонкам.

В сегодняшней квалификации мне было скучно. Лично мне нравится, когда мы проводим одну полноценную квалификацию, в которой ты выкладываешься на полную – та, которая прошла вчера, и которая мне как раз понравилась. Но потом нам пришлось повторять все сегодня. Я подумал: «О Боже, еще одна квалификация». Я просто не получаю от этого никакого удовольствия.

Да, все получается очень беспорядочным. И это скорее похоже не на гонки, а на азартные игры. Я бы добился большего, если бы пошел в казино в Вегасе.

Мне нравятся гонки, я гонщик. А это больше похоже на шоу. Конечно, фактор развлечения зрителей тоже важен, но мне кажется, что вы сделаете гонки намного зрелищнее, если машины будут ближе друг к другу по скорости, чем вот такими способами.

Это как если бы в футбольном матче, где одна команда обыгрывает другую со счетом 3:0, вы вдруг взяли и сказали: «А давайте просто сбросим счет. Все, счет 0:0, играем заново». Мне такие вещи кажутся излишними».

поддержал напарника, отметив, что будет не в восторге, если такой формат гоночного уик-энда сделают постоянным:

«Мы точно не хотим, чтобы это превратилось в стандартный гоночный уик-энд. То, что происходит в обычный гоночный уик-энд, и так является достаточно захватывающим зрелищем для болельщиков. Это то, на чем мы выросли, и все должно оставаться таким, как есть.

Хотя я буду не против, если мы будем проводить по 3-4 таких уик-энда за сезон, в формате спринта. Только при этом убедимся, что исправим мелкие детали – вроде расписания (гонщикам не понравился 4-часовой перерыв между квалификацией и спринтом), правил использования шин и так далее.

Когда сегодня Норрис, пройдя в третий сегмент квалификации, остался без шин (и физически не имел права выехать на трассу), это выглядело очень плохо. Нужно убедиться, что мы исправим подобные вещи – и тогда можно будет проводить такие уик-энды, но только максимум 3-4 за год».

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