Тото Вольфф об инциденте Расселл-Ферстаппен: «Если находишься на внешней траектории, всегда есть риск того, что тебя вытолкнут»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал инцидент с участием Джорджа Расселла и Макса Ферстаппена в спринте перед Гран-при Азербайджана.

Ферстаппен остался недоволен действиями Расселла, которые привели к повреждениям его болида, а британец в свою очередь в интервью после гонки выражал недоумение недовольством Макса, учитывая все обстоятельства.

«Макс был на внешней траектории. Так что да, он должен был понимать, каковы риски. Как бы то ни было, эти двое знают друг друга 15 лет, они вместе гонялись еще в картинге. И снова, если ты находишься на внешней траектории, всегда есть риск того, что тебя вытолкнут. Это и случилось», – рассказал Вольфф.

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7 комментариев

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Ihor Soldatkin
Ответ Batt Monner
Когда британские иксперды и местные солдатовы ныли, что Макс не то что выталкивает - выдавливает голубого рыцаря на внешней траектории - злодеем они рисовали именно Ферстаппена
Как я помню местный иксперд Bott писал что Ферстаппен вообще никого не выталкивал - никого не выдавливал даже)

Вот только вся разница в том что Джордж хоть в поворот попадает, Максимка же зачастую выносит сопа с трассы, едя по какой то известной одному ему траектории, вообще мимо поворота
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Batt Monner
Когда британские иксперды и местные солдатовы ныли, что Макс не то что выталкивает - выдавливает голубого рыцаря на внешней траектории - злодеем они рисовали именно Ферстаппена
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arspurs9
Кто кто, а Макс точно должен это знать отлично. Когда он с внутренней выталкивал соперников, то его все устраивало
+3
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Michael none
Ответ Batt Monner
Когда британские иксперды и местные солдатовы ныли, что Макс не то что выталкивает - выдавливает голубого рыцаря на внешней траектории - злодеем они рисовали именно Ферстаппена
Против Макса используют те же методы которые он сам так настойчиво использовал все эти годы.
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Ihor Soldatkin
Ответ Batt Monner
Мое-то мнение причем? Я же ваши непоследовательные стандарты разбираю. Тото счас все ваше и всяких Брандлов прошлое нытье помножил на 0, намекнув, что кто на внешке, тот обязан отруливать. Проблема Баку в том, что отруливать от торпеды Мерса некуда - сбоку стена. Что Жорж в Макса, что Хэм в Макса, что Хэм в Албона - одно и то же типовое желание расширить траекторию, невзирая на соперника
На ноль умножает сейчас как раз Макс, который привык выдавливать сопов - и вуаля, бумеранг вернулся, и оказывается то, что то он сам делал годами - оказывается совершенно недопустимо и неправильно.

Невзирая на соперника? Ты ничего не путаешь?)
https://www.youtube.com/watch?v=gTXc1GSfF1o
Тут все без слов очевидно
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