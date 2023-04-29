Тото Вольфф об инциденте Расселл-Ферстаппен: «Если находишься на внешней траектории, всегда есть риск того, что тебя вытолкнут»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал инцидент с участием Джорджа Расселла и Макса Ферстаппена в спринте перед Гран-при Азербайджана.
Ферстаппен остался недоволен действиями Расселла, которые привели к повреждениям его болида, а британец в свою очередь в интервью после гонки выражал недоумение недовольством Макса, учитывая все обстоятельства.
«Макс был на внешней траектории. Так что да, он должен был понимать, каковы риски. Как бы то ни было, эти двое знают друг друга 15 лет, они вместе гонялись еще в картинге. И снова, если ты находишься на внешней траектории, всегда есть риск того, что тебя вытолкнут. Это и случилось», – рассказал Вольфф.
Что случилось в спринте на Гран-при Азербайджана: «Мерседес» выпихнул Ферстаппена в стену, Леклер не удержал поул
Вот только вся разница в том что Джордж хоть в поворот попадает, Максимка же зачастую выносит сопа с трассы, едя по какой то известной одному ему траектории, вообще мимо поворота
Невзирая на соперника? Ты ничего не путаешь?)
https://www.youtube.com/watch?v=gTXc1GSfF1o
Тут все без слов очевидно