Тото Вольфф об инциденте Расселл-Ферстаппен: «Если находишься на внешней траектории, всегда есть риск того, что тебя вытолкнут»

Исполнительный директор « » прокомментировал инцидент с участием и в спринте перед Гран-при Азербайджана.

Ферстаппен остался недоволен действиями Расселла, которые привели к повреждениям его болида, а британец в свою очередь в интервью после гонки выражал недоумение недовольством Макса, учитывая все обстоятельства.

«Макс был на внешней траектории. Так что да, он должен был понимать, каковы риски. Как бы то ни было, эти двое знают друг друга 15 лет, они вместе гонялись еще в картинге. И снова, если ты находишься на внешней траектории, всегда есть риск того, что тебя вытолкнут. Это и случилось», – рассказал Вольфф.

Что случилось в спринте на Гран-при Азербайджана: «Мерседес» выпихнул Ферстаппена в стену, Леклер не удержал поул