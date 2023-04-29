Макс Ферстаппен о Расселле: «Мне не нравится, когда говорят «я не сделал ничего плохого» и просто уходят»

Макс Ферстаппен подробно разъяснил свой гнев по поводу борьбы с Джорджем Расселлом.

«Ожидай того же в следующий раз, знаешь! Придурок», – сказал пилот « » коллеге из « » после финиша спринта на . Соперники дошли до контакта на первом круге заезда, машина Ферстаппена получила повреждения.

«Я очень уважаю всех гонщиков. Когда речь о первом круге, дело в здравом смысле. Если ты отстаешь по темпу, нет большого смысла так рисковать на первом круге – я бы в любом случае обогнал его в течение нескольких кругов. Можно повредить и свой болид, не только мой. Да, у меня дыра в боковом понтоне, но он тоже мог получить прокол, и его гонка закончилась бы.

Я считаю, что честно действовал во втором повороте, оставил ему место. Он заблокировал колеса. Он сказал: «У меня были холодные шины». Что ж, у всех холодные шины, это не оправдание.

Мне не нравится такая реакция, когда говорят «я не сделал ничего плохого» и просто уходят. Что есть, то есть.

Я его не обгонял – он обгонял меня. Я просто пытаюсь избежать неприятностей. Есть две точки зрения. Есть моя точка зрения, есть его.

[На его месте] я бы попытался бороться, но не стал бы сталкиваться с соперником – такого нужно избегать. Может, опыт приходит со временем. У меня были свои моменты, когда я начал выступать в «Формуле-1», глупые ошибки. Может, это часть процесса обучения.

Я жалею только о том, что старт вышел не очень хорошим – нужно будет это изучить», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен – Расселлу после контакта в спринте: «Ожидай того же в следующий раз. Придурок»

Макс Ферстаппен остался недоволен действиями Расселла: «У меня в боковом понтоне болида дыра. Выглядит не очень»

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